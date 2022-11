Diretta/ Croazia Canada streaming video Rai 1: punti obbligatori (Qatar 2022)

DIRETTA CROAZIA CANADA: CROATI FAVORITI!

Croazia Canada, in diretta domenica 27 novembre 2022 alle ore 17.00 presso il Khalifa International Stadium di Doha sarà una delle sfide valevoli per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di calcio Qatar 2022. Punti obbligatori per entrambe le formazioni per sperare ancora negli ottavi di finale. Non può assolutamente sbagliare il Canada che, al di là delle pur importanti recriminazioni arbitrali, ha iniziato con una sconfitta col Belgio un cammino fattosi subito in salita.

La Croazia a sua volta non ha brillato, pareggiando 0-0 contro un organizzato Marocco e ora Modric e compagni sono bisognosi di una vittoria per non vedersi a rischio eliminazione da primo turno pur essendosi presentati in Qatar da vicecampioni del mondo, peraltro con alle spalle una striscia di 5 vittorie consecutive, mentre i canadesi hanno comunque destato un’ottima impressione contro i belgi, pur non essendo riusciti ancora a ottenere il loro primo punto in una fase finale dei Mondiali.

CROAZIA CANADA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Croazia Canada sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Uno, naturalmente canale numero 1 del telecomando, con la televisione di Stato che trasmetterà in diretta tutte le sfide del Mondiale Qatar 2022. Questo significa di conseguenza che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Croazia Canada, naturalmente garantita da sito o app di Rai Play, sempre in modo gratuito. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI CROAZIA CANADA SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA CANADA

Le probabili formazioni della diretta Croazia Canada, match che andrà in scena al Khalifa International Stadium di Doha. Per la Croazia, Zlatko Dalic schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Kovacic, Brozovic, Modric; Pasalic, Kramaric, Perisic. Risponderà il Canada allenato da John Herdman con un 5-3-2 così schierato dal primo minuto: Borjan; Johnston, Miller, Vitoria; Buchanan, Hutchinson, Eustaquio, Davies, Laryea; Larin, David.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Croazia Canada, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del Mondiale di calcio Qatar 2022. La vittoria della Croazia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Canada, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.65.











