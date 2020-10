Diretta Croazia Francia/ Streaming video tv: i Bleus rischiano (Nations League)

DIRETTA CROAZIA FRANCIA: SFIDA DURA PER I FRANCESI

Croazia Francia viene diretta dall’arbitro olandese Bjorn Kuipers, e va in scena alle ore 20:45 di mercoledì 14 ottobre: siamo al Maksimir di Zagabria, per la quarta giornata della Nations League 2020-2021. Naturalmente le due nazionali fanno parte della Lega A: nel gruppo 3 i Bleus sono al primo posto insieme al Portogallo, contro cui hanno pareggiato domenica a Saint Denis. Restano forse loro i favoriti per la Final Four ma dovranno andare in terra lusitana e le cose potrebbero complicarsi, al momento non rappresenta una minaccia la nazionale balcanica che, in calo rispetto alla sconfitta nella finale mondiale di due anni fa, si è comunque rifatta sotto battendo la Svezia e può sfruttare un altro turno casalingo per provare a portarsi a -1 dai transalpini, magari con l’aiuto degli stessi scandinavi qualora riuscissero a frenare il Portogallo. Non resta dunqranciaue che aspettare con trepidazione la diretta di Croazia Francia, intanto possiamo fare qualche rapida valutazione circa le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA CROAZIA FRANCIA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Croazia Francia non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, a meno di variazioni di palinsesto; questo significa che non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire la partita di Nations League, ma per tutte le informazioni utili potrete consultare il sito ufficiale www.uefa.com, accedendo all’apposita sezione dedicata a questa competizione, oppure gli account che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, in particolare i profili presenti su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA FRANCIA

E’ possibile che in Croazia Francia Zlatko Dalic cambi qualcosa rispetto a domenica: nel suo 4-1-3-2 si candida Bradaric ad avere un posto come terzino sinistro mentre sull’altro versante giocherà Uremovic, in porta c’è Livakovic protetto da due centrali che potrebbero essere Lovren e Vidra. A centrocampo Brozovic si gioca il posto con Badelj per agire da frangiflutti e primo regista; Rog e Pasalic cercano spazio sulla trequarti e almeno uno dei due potrebbe sostituire Vlasic lasciando le altre due maglie a Kovacic e Modric, ma occhio a Perisic che può scalare dietro lasciando a Kramaric il posto da attaccante, eventualmente ancora al fianco di Brekalo.

Didier Deschamps conferma il 4-3-1-2 ma Giroud può essere sostituito da Martial in attacco, dovrebbero invece giocare Griezmann e Mbappé che contro la Croazia rivivranno, come molti, i grandi momenti del Mondiale vinto. A centrocampo il dubbio riguarda Rabiot, perché Tolisso ne insidia la maglia come mezzala; Kanté e Pogba possono essere ancora una volta titolari, così Varane al centro di una difesa nella quale può trovare spazio Upamecano (in luogo di Kimpembe) mentre Digne vuole la posizione di terzino sinistro a scapito di Lucas Hernandez, verso la conferma sia il portiere Lloris che il terzino destro Pavard.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il pronostico su Croazia Francia, indicando con le sue quote che sono i Bleus la nazionale favorita: il segno 2 per la loro vittoria vi permetterebbe infatti di intascare una vincita corrispondente a 2,15 volte quello che avrete messo sul piatto, contro il valore di 3,45 che accompagna il segno 1 per il successo dei balcanici. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote un guadagno che ammonta a 3,25 volte la vostra giocata.

