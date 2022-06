Diretta Croazia Francia/ Streaming video tv: per rialzare la testa! (Nations League)

DIRETTA CROAZIA FRANCIA: A CACCIA DI RISCATTO!

Croazia Francia sarà diretta dall’arbitro italiano Marco Guida: appuntamento a Spalato, stadio Municipale di Poljud, alle ore 20:45 di lunedì 6 giugno per la seconda giornata di Nations League 2022-2023. Grande sorpresa all’esordio: entrambe queste nazionali hanno perso in casa. La Croazia è stata travolta dall’Austria, evidenziando qualche problema strutturale che si era già verificato dopo l’argento Mondiale del 2018 ma facendo anche un deciso passo indietro rispetto alle qualificazioni al Qatar, comunque condotte in maniera brillante.

Se vogliamo, ancora più netto è stato il tonfo della Francia che si è fatta rimontare dalla Danimarca, perdendo dunque a Saint Denis: ora nella riedizione della finale di quattro anni fa bisognerà capire quale delle due nazionali eventualmente troverà l’immediato riscatto. Aspettando che la diretta di Croazia Francia prenda il via, proviamo a fare qualche rapida valutazione su come le scelte dei due CT potrebbero cambiare rispetto alle due partite di venerdì, andando a leggere insieme le probabili formazioni del match di Spalato che si prospetta già particolarmente importante.

DIRETTA CROAZIA FRANCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la diretta tv di Croazia Francia verrà trasmessa su Sky Sport Uno: per questa edizione di Nations League infatti alcune partite sono fornite dalla televisione satellitare, questa fa parte della selezione e dunque gli abbonati al servizio potranno seguirla selezionando il numero 201 del loro decoder. Sempre per i clienti ci sarà l’alternativa della diretta streaming video di Croazia Francia, che non comporta costi aggiuntivi: in questo caso basterà attivare l’applicazione Sky Go, inserendo i dati del proprio abbonamento, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA FRANCIA

È verosimile pensare che Zlatko Dalic cambi per la diretta Croazia Francia: in difesa per esempio Vrsaljko e Barisic sono pronti a giocare sulle corsie laterali, con Livakovic in porta e una coppia centrale con Vida che tornerà titolare affiancando Caleta-Car. A centrocampo dovrebbe esserci spazio per Modric, che agirebbe in coppia con Brozovic; a quel punto alzerebbe la sua posizione Kovacic andando a giocare sulla trequarti, stretto tra due esterni che potrebbero essere Orsic e Josip Brekalo, quest’ultimo confermato magari come Kramaric, che però rischia sulla pressione di Budimir.

Didier Deschamps ovviamente ha tante soluzioni al proprio arco: Varane, Koundé o Kimpembe e Lucas Hernandez dovrebbero giocare nuovamente come centrali a protezione di Lloris, a destra Pavard insidia Coman con Theo Hernandez che invece a sinistra potrebbe essere sostituito da Digne o magari Rabiot, eventualmente anche in nazionale esterno tattico come nella Juventus. In mezzo conferma per Kanté, Tchouaméni invece può andare in panchina per Guendouzi; sulla trequarti Griezmann resta favorito per supportare Benzema e Mbappé, occhio però alle alternative Ben Yedder, Nkunku e Moussa Diaby.

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo uno sguardo alle quote che sono state fornite dall’agenzia Snai per un pronostico sulla diretta Croazia Francia. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale di casa vi permetterebbe di guadagnare un valore corrispondente a 3,85 volte quanto messo sul piatto; il segno X che identifica l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 3,55 volte la vostra giocata, infine con il segno 2 per il successo della nazionale ospite andreste a intascare 1,95 volte l’importo che avrete scelto di investire.

