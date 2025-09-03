Diretta Croazia Italia U19, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni per la prima sfida amichevole di questo torneo quadrangolare asimmetrico.

DIRETTA CROAZIA ITALIA U19, ECCO IL PRIMO INCONTRO

Comincia mercoledì 3 settembre 2025 alle ore 17:00 la diretta Croazia Italia U19. Presso il City Stadium di Koprivnica, in Croazia, gli Azzurrini del commissario tecnico Roberto Bollini stanno per affrontare il primo impegno previsto per quello che è un quadrangolare asimmetrico da disputare contro anche la Repubblica Ceca e la Germania.

La formazione Under 19 torna in campo dopo il doppio test di inizio agosto contro l’Albania, quando si era imposta per 4 a 1 prima ed aveva concluso con un pareggio poi la seconda sfida. Il selezionatore ha diramato la lista dei ventidue convocati per questo quadruplo impegno di settembre chiamando alcuni giocatori che non erano stati impiegati contro gli albanesi, oltre a lasciarne di conseguenza a casa alcuni che si erano visti in quella circostanza.

A parte i due classe 2008 Simone Lontani, attaccante del Milan, e Christian Comotto, centrocampista dello Spezia figlio dell’ex Torino e Fiorentina Gianluca Comotto, mister Bollini ha scelto di affidarsi a venti calciatori nati tutti nel 2007. Entrambi vivranno una nuova esperienza con una nazionale italiana giovanile dopo aver già avuto modo di esordire nelle selezioni minori.

Dopo aver affrontato i padroni di casa, l’Italia U19 tornerà poi in campo sabato 6 settembre dalle ore 17:00 nello stesso impianto per vedersela contro la Germania Under 19. Nella terza giornata invece gli azzurrini affronteranno infine in mattinata la Repubblica Ceca U19 con calcio d’inizio alle ore 10:45. Ricordiamo che i tedeschi ed i cechi non si scontreranno fra di loro.

DIRETTA CROAZIA ITALIA U19 INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Croazia Italia U19 potrebbe essere trasmessa sul sito Vivoazzurrotv.it in maniera analoga a quanto era successo anche con l’ultima amichevole disputata contro i pari età dell’Albania. La messa in onda di questo evento sportivo dovrebbe quindi essere garantita tramite la modalità streaming garantita dal portale web che si occupa delle nazionali italiane di calcio.

DIRETTA CROAZIA ITALIA U19, LE PROBABILI FORMAZIONI

In mancanza del portiere Nunziante, di Sala ed Ossola a centrocampo, Artesani e Mosconi in attacco rispetto a quanto visto ad inizio agosto contro l’Albania, per le probabili formazioni della diretta Croazia Italia U19 sembra chiaro come verranno disposti gli azzurrini. Il commissario tecnico Alberto Bollini potrebbe infatti riproporre il modulo 4-3-3 visto contro gli albanesi schierando dall’inizio del match Pessina in porta, Cappelletti, Pellini, Maffessoli e Cocchi in difesa Coletta, Cerpelletti e Comotto a comporre la mediana, Artesani, Idrissou e Cacciamani a formare invece il tridente offensivo.