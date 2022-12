Diretta/ Croazia Marocco streaming video e tv. In palio il 3° posto (Qatar 2022)

DIRETTA CROAZIA MAROCCO: RISULTATO IN EQUILIBRIO!

Croazia Marocco, in diretta sabato 17 dicembre 2022 alle ore 16.00 presso il Khalifa International Stadium di Doha sarà una sfida valevole come finale per il terzo e quarto posto dei Mondiali di calcio Qatar 2022. Chiudono la loro avventura due formazioni che hanno vissuto un sogno e un grande Mondiale, pur senza riuscire ad arrivare in finale. La Croazia non ha ripetuto l’exploit del 2018 cedendo in semifinale all’Argentina e ora proverà a ritagliarsi un posto sul podio come nell’edizione del 1998.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA FRANCIA/ Diretta tv: Di Maria, la riserva di lusso

Il Marocco ha potuto fregiarsi del titolo di prima formazione africana nella storia ad aver raggiunto la semifinale in un Mondiale. Il terzo posto nobiliterebbe ulteriormente il cammino dei nordafricani che anche in semifinale contro la Francia hanno lottato fino all’ultimo, uscendo tra gli applausi. Da segnalare che Croazia e Marocco si ritrovano di fronte in quella che è stata la prima e l’ultima partita del loro Mondiale: il cammino delle due formazioni è iniziato proprio dallo scontro fra loro nella fase a gironi, terminato con un pari a reti bianche il 23 novembre scorso.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA MAROCCO/ Quote: Luka Modric ancora in copertina

CROAZIA MAROCCO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Croazia Marocco sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Uno, naturalmente canale numero 1 del telecomando, con la televisione di Stato che trasmetterà in diretta tutte le sfide del Mondiale Qatar 2022. Questo significa di conseguenza che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Croazia Marocco, naturalmente garantita da sito o app di Rai Play, sempre in modo gratuito. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI CROAZIA MAROCCO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA MAROCCO

Le probabili formazioni della diretta Croazia Marocco, match che andrà in scena al Khalifa International Stadium di Doha. Per la Croazia, Zlatko Dalic schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Perisic; Kramaric. Risponderà il Marocco allenato da Walid Regragui con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Bounou; Hakimi, El Yamiq, Dari, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

Francia, allarme Covid finito?/ Mondiali, Rabiot e Upamecano avevano la laringite

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Croazia Marocco, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del Mondiale di calcio Qatar 2022. La vittoria della Croazia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Marocco, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA