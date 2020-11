Diretta Croazia Portogallo/ Streaming video tv: conta solo per i balcanici

DIRETTA CROAZIA PORTOGALLO: SFIDA DECISIVA

Croazia Portogallo, che sarà diretta dall’arbitro inglese Michael Oliver, si gioca allo Stadion Poljud di Spalato: alle ore 20:45 di martedì 17 novembre si chiude il programma del gruppo 3 nella Lega A per la Nations League 2020-2021. Tutto già deciso in termini di qualificazione alla Final Four: perdendo in casa contro la Francia, il Portogallo ha mancato l’obiettivo di accedere alla semifinale per la seconda volta e dunque giocherà solo per prendersi un’altra vittoria, comunque di prestigio perché contro i vice campioni del mondo. Che però sono in forte calo: la Croazia potrebbe addirittura retrocedere in Lega B avendo perso contro la Svezia, dunque dovrà sperare anche nella Francia che, incrociando gli scandinavi, dovrà dimostrare di poter fare il suo dovere. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Croazia Portogallo; aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco, proviamo a valutare in che modo saranno disposte dai loro Commissari Tecnici analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni.

DIRETTA CROAZIA PORTOGALLO IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Croazia Portogallo non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione; questo significa che per la partita di Nations League non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video. Per avere accesso alle informazioni utili sulle due nazionali, e nello specifico sul match, potrete consultare liberamente gli account che sui social network appartengono alle due federazioni; in particolare si consigliano le pagine Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA PORTOGALLO

Essendo decisiva per evitare la retrocessione, Croazia Portogallo sarà affrontata da Zlatko Dalic con i suoi titolari: davanti a Livakovic dovrebbero quindi esserci Pongracic e Caleta-Car, con Uremovic e Barisic pronti a correre sulle fasce laterali. A centrocampo i favoriti restano Modric e Kovacic, con Badelj che spera di inserirsi come Pasalic sulla trequarti, dove sabato ha giocato Vlasic accompagnato da Brekalo e Perisic che percorrevano le corsie. Il ruolo di prima punta sembra un affare tra Budimir e Bruno Petkovic, ben conosciuti in Italia come tanti altri croati: il secondo stavolta potrebbe essere in vantaggio. Potrebbe esserci turnover per il Portogallo, che comunque dovrebbe far giocare un Cristiano Ronaldo a caccia di record: con lui nel tridente potremmo vedere Trincao e Diogo Jota (occhio anche a Paulinho), a centrocampo invece si candidano Sérgio Oliveira e Joao Moutinho che potrebbero giocare con Ruben Neves mentre in porta potrebbe essere il turno di Anthony Lopes, protetto da una linea di centrali con Ruben Semedo e Ruben Dias. Sugli esterni possibili avvicendamenti: Nélson Semedo e Mario Rui possono giocare al posto di Joao Cancelo e Raphael Guerreiro.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Croazia Portogallo: andiamo quindi a vedere cosa ci dicono le quote per questa partita di Nations League. Il segno 1 per la vittoria della nazionale padrona di casa vi farebbe guadagnare 3,50 volte quanto puntato, per contro il segno 2 che identifica l’affermazione esterna vale 2,10 volte quanto messo sul piatto. Con il pareggio, eventualità regolata dal segno X, la vostra vincita ammonterebbe invece a 3,45 volte l’importo investito con questo bookmaker.



