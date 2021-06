Diretta/ Croazia Repubblica Ceca (Euro 2020) streaming video tv: croati a rischio

DIRETTA CROAZIA REPUBBLICA CECA: IN PALIO PUNTI PESANTI!

Croazia Repubblica Ceca, in diretta venerdì 18 giugno 2021 alle ore 18.00 presso Hampden Park a Glasgow, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2020. Sfida già particolarmente delicata visti i risultati della prima giornata nel girone. La Croazia si è presentata in questo campionato Europeo con i galloni di formazione vicecampione del mondo, ma l’esordio contro l’Inghilterra non è stato tra i più felici: è arrivata una sconfitta di misura con la formazione croata in difficoltà soprattutto dal punto di vista offensivo.

I ceki sono invece partiti nel migliore dei modi, con una doppietta di Patrick Schick che ha piegato le velleità della Scozia, che pure giocava a Glasgow tra le mura amiche. Il secondo gol di Schick si è già candidato di prepotenza per essere il più bello degli Europei, realizzato praticamente da centrocampo: da tempo la Repubblica Ceca non riesce ad essere protagonista nella fase finale di una grande competizione per Nazionali e un nuovo risultato positivo contro i croati renderebbe molto interessanti le prospettive in questo Euro 2020 per la formazione allenata da Šilhavý.

DIRETTA CROAZIA REPUBBLICA CECA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Croazia Repubblica Ceca, e vale per tutte le partite degli Europei 2020, sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: è infatti Sky che si occupa dell’intera programmazione del torneo, dunque gli abbonati avranno accesso alle immagini attraverso il loro decoder e, in assenza di un televisore, potranno seguire il match anche grazie al servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivabile con l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA REPUBBLICA CECA

Le probabili formazioni della sfida tra Croazia e Repubblica Ceca presso Hampden Park a Glasgow. I croati allenati da Zlatko Dalic scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Livakovic; Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Rebic, Kramaric, Perisic. Risponderà la formazione ceka guidata in panchina da Jaroslav Šilhavý con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Vaclik; Coufal, Kalas, Celustka, Boril; Kral, Darida; Masopust, Soucek, Jankto; Schick.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Croazia Repubblica Ceca possiamo contare sulle quote ufficiali che sono state emesse dall’agenzia Snai per questa sfida di Euro 2020: vale 2,15 il segno 1 su cui puntare per la vittoria della nazionale vicecampione del mondo, mentre per il segno X che identifica il pareggio abbiamo un valore che ammonta a 3,35 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Il segno 2, che è quello da giocare per l’affermazione dei ceki, porta in dote una vincita corrispondente a 3,55 volte la cifra investita con questo bookmaker.



