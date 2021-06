Diretta Croazia Spagna/ Streaming video tv: che ottavo affascinante! (Europei)

DIRETTA CROAZIA SPAGNA: MATCH EQUILIBRATO!

Croazia Spagna, in diretta dal Parken di Copenaghen alle ore 18:00 di lunedì 28 giugno, è valida per gli ottavi di finale degli Europei 2020. Si tratta di un match equilibrato e incerto: le due nazionali non sono state perfette nella fase a gironi e infatti hanno entrambe chiuso al secondo posto, ma fanno comunque parte della nobiltà del calcio europeo. Meglio la Roja, se non altro per punti: due pareggi iniziali con tanti punti di domanda aperti, ma poi nella partita decisiva è arrivata la manita alla Slovacchia (con anche un rigore sbagliato in apertura) che ha scacciato la crisi.

Adesso bisognerà stare attenti a questa nazionale, a cominciare dalla Croazia che si è qualificata seconda per differenza reti sulla Repubblica Ceca, riuscendo a battere la Scozia nell’ultima sfida del girone. Sarà dunque davvero interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Croazia Spagna, perché una big sarà eliminata; vedremo dunque l’andamento della sfida, ma intanto possiamo fare una rapida valutazione su quelle che saranno le scelte da parte dei due CT, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni al Parken di Copenaghen.

DIRETTA CROAZIA SPAGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Croazia Spagna sarà garantita da Sky Sport Uno: trovate questo canale al numero 201 del decoder di Sky, e questo significa che solo gli abbonati alla televisione satellitare avranno accesso alla partita degli Europei 2020. Questo ottavo di finale potrà essere seguito dai clienti anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e installarvi l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA SPAGNA

In Croazia Spagna Zlatko Dalic deve rinunciare a Lovren, che è squalificato: ci sarà allora Caleta-Car al centro della difesa con Vida, Livakovic come sempre in porta con due esterni che dovrebbero essere Vrsaljko e Gvardiol. A centrocampo si torna a giocare a tre, verosimilmente: Brozovic il perno davanti alla difesa, ai suoi lati sono confermati Modric e Kovacic e dunque in attacco ci sarà Kramaric come riferimento avanzato, con due tra Rebic, Brekalo e Vlasic che completeranno un reparto che ha perso Perisic (anche pe gli eventuali quarti) positivo al Coronavirus. Nella Spagna va capita la questione dei diffidati, ma Luis Enrique dovrebbe schierarli: torna dunque titolare Pau Torres al fianco di Laporte, a destra è testa a testa tra Marcos Llorente e Azpilicueta con Unai Simon in porta e Jordi Alba a sinistra, a centrocampo si va per la conferma di Sergio Busquets con Koke (o Rodri) e Pedri, nel tridente offensivo le scelte del CT dovrebbero vertere ancora sul doppio centravanti, con Gerard Moreno largo a supportare Morata e Sarabia che a questo punto diventa favorito per la fascia destra.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo subito a vedere, per un pronostico su Croazia Spagna, quali siano le quote previste dall’agenzia Snai. Per questo ottavo degli Europei 2020 sono nettamente favorite le Furie Rosse, con un valore di 1,63 volte la puntata sul segno 2 per la loro vittoria; per contro il segno 1 che identifica il successo della Croazia vi farebbe guadagnare 6,25 volte quanto messo sul piatto, mentre il segno X che regola il pareggio porta in dote, con questo bookmaker, una vincita corrispondente a 3,60 volte l’importo investito.



