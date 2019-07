Diretta Croazia Ungheria/ Streaming video Rai: c’è il bronzo mondiale (pallanuoto)

Croazia Ungheria, in diretta dal Nambu Acquatics Center di Ganwgnju, è la partita di pallanuoto maschile in programma oggi sabato 27 luglio 2019: fischio d’inizio fissato per le ore 10,00 secondo il fuso orario italiano, ma saranno le ore 17.00 in Corea del sud. Ecco quindi che ha inizio la finale per il 3.4 posto delle pallanuoto maschile ai mondiali di nuoto di Gwangju 2019 e certo gli appassionati non si aspettavano che due superpotenze di questo sport dovessero accontentarsi di giocarsi la finale di consolazione, che mette in palio il bronzo iridato. Solo due anni fa infatti a Budapest Croazia e Ungheria si contesero la medaglia più preziosa, che ora però sarà affare di altri, come del Settebello sopratutto. A prescindere dalla posta in palio (comunque prestigiosa visto che è un bronzo iridato) con grande impazienza intorno a questa diretta Croazia Ungheria, da cui ci attendiamo parecchio spettacolo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE CROAZIA UNGHERIA

Dobbiamo ricordare che la diretta tv di Croazia Ungheria ai Mondiali di pallanuoto 2019 a Gwangju sarà trasmessa da Rai Sport (canale numero 58 del telecomando): di conseguenza sarà possibile assistere alla finale per il bronzo anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL MATCH SU RAISPORT

DIRETTA CROAZIA UNGHERIA : I PRECEDENTI

In attesa quindi di poter dare la parola alla vasca per la diretta Croazia Ungheria di quest’oggi, finale per il bronzo ai Mondiali di nuoto 2019, è buona cosa certo andare a ripercorrere il cammino che le due squadre hanno realizzato, prima di giocarsi il terzo posto iridato. Partendo quindi dalla Croazia, che pure è campione in carica, vediamo bene che la nazionale maschile di pallanuoto croata ha ben figurato nella fase a gironi, chiusa con il primo posto davanti a Usa, Australia e Kazakistan, Strappato il pass per i quarti la Croazia ha fatto bene contro la Germania, ma in semifinale si è arresa davanti alla Spagna per 6-5. Percorso simile per l’Ungheria, che pure ha trovato la vetta nel girone C, mettendosi alle spalle Spagna, Sudafrica e Nuova Zelanda. Nel tabellone finale però i magiari hanno sconfitto l’Australia, ma non l’Italia in semifinale, con il Settebello al successo per 12-10. Sarà quindi una finale per il bronzo ai Mondiali di nuoto 2019 tutta da vivere oggi a Gwangju.



