Diretta cronometro donne Europei ciclismo Trento 2021/ Streaming video tv 9 settembre

Primo grande appuntamento della rassegna continentale, la diretta della cronometro donne agli Europei ciclismo Trento 2021 ci farà compagnia stamattina, giovedì 9 settembre 2021, e metterà in palio il titolo di campionessa d’Europa a cronometro. A Trento dunque entra nel vivo una bellissima settimana all’insegna del grande ciclismo e c’è sicuramente attesa per questa prova, anche se va detto che la favorita d’obbligo sarà (come quasi sempre nel ciclismo femminile) un’olandese, in questo caso Ellen Van Dijk, che sarà l’ultima atleta a prendere il via alle ore 11.17 e ben quattro volte vincitrice della cronometro donne agli Europei dal 2016 al 2019.

Insomma, oggi l’Olanda non schiererà né Annemiek van Vleuten né Anna van der Breggen, ma sarà comunque la Nazionale di riferimento. La tedesca Lisa Brennauer (che prenderà il via alle ore 11.15) e la svizzera Marlen Reusser (11.16) potrebbero essere le principali avversarie di Van Dijk, mentre l’Italia punterà su Elena Cecchini e Vittoria Bussi, che partiranno rispettivamente alle ore 10.52 e alle 11.14.

DIRETTA CRONOMETRO DONNE EUROPEI CICLISMO TRENTO 2021 IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv della cronometro donne agli Europei ciclismo Trento 2021 sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, di conseguenza sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video, naturalmente offerta da Rai Play tramite sito o applicazione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI

DIRETTA CRONOMETRO DONNE EUROPEI CICLISMO TRENTO 2021: PERCORSO E ORARI

Per presentare al meglio la diretta della cronometro donne agli Europei ciclismo Trento 2021, andiamo naturalmente a descrivere il percorso della odierna prova contro il tempo, che sarà comune a tutte le cronometro e dunque sarà lo stesso anche per la gara maschile che avrà luogo nel pomeriggio. Il tracciato misura 22,4 km e si presenta interamente pianeggiante, adatto agli specialisti in grado di spingere lunghi rapporti, a differenza di quanto era successo di recente alle Olimpiadi.

Il MUSE di Trento sarà la sede di partenza e, per quanto riguarda la cronometro donne, ricordiamo che la partenza della prima atleta in gara è prevista alle ore 10.45 di stamattina, mentre il traguardo sarà posto in Piazza delle Donne Lavoratrici. Le parti più tortuose della cronometro sono quella iniziale e finale, che si sviluppano nel centro cittadino di Trento e saranno di conseguenza caratterizzate da curve a 90 gradi e l’attraversamento di qualche rotonda, mentre la sezione centrale presenta lunghi rettilinei dove si può sviluppare grande velocità e avremo anche il riferimento cronometrico intermedio dopo 10,6 km.

