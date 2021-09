Diretta cronometro donne Mondiali ciclismo 2021/ Streaming video Rai, 20 settembre

DIRETTA CRONOMETRO DONNE MONDIALI CICLISMO 2021: NELLE FIANDRE!

La diretta della cronometro donne sarà il piatto forte ai Mondiali ciclismo 2021 oggi, lunedì 20 settembre. Siamo naturalmente in Belgio e per la precisione nelle Fiandre, dove la rassegna iridata è cominciata ieri con la prova contro il tempo maschile, mentre oggi il piatto forte sarà la cronometro donne, che designerà la nuova campionessa del Mondo di questa specialità. L’Olanda sarà come sempre il punto di riferimento, basterebbe infatti ricordare che dal 2013 ad oggi ben tre olandesi diverse hanno vinto il Mondiale a cronometro, cioè Ellen Van Dijk, Annemiek Van Vleuten ed Anna Van der Breggen, senza dimenticare che Van Vleuten è anche la campionessa olimpica in carica della cronometro.

Le rivali comunque non mancheranno, a cominciare dalla svizzera Marlen Reusser, che pochi giorni fa ha vinto la cronometro donne per quanto riguarda gli Europei che si sono disputati a Trento, davanti a Van Dijk e alla tedesca Lisa Brennauer, altra eccellente protagonista della cronometro donne e dunque sfidante delle olandesi anche ai Mondiali. Per l’Italia invece le aspettative non dovrebbero essere molto alte, le Azzurre sicuramente punteranno soprattutto alla gara in linea che sarà sabato.

DIRETTA CRONOMETRO DONNE MONDIALI CICLISMO 2021 IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv della cronometro donne ai Mondiali ciclismo 2021 sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale che trovate al numero 57 del telecomando, dove la prova contro il tempo sarà visibile dalle ore 15.00 fino alla chiusura. Di conseguenza sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video, naturalmente offerta da Rai Play tramite sito o applicazione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI

PERCORSO E ORARI DELLA CRONOMETRO DONNE MONDIALI CICLISMO 2021

Per presentare al meglio la diretta della cronometro donne dei Mondiali ciclismo 2021, andiamo naturalmente a descrivere il tracciato della odierna prova contro il tempo. Il percorso, come già ieri per la gara maschile, andrà dalla sede di partenza Knokke-Heist fino a Bruges, che ospiterà l’arrivo di tutte le cronometro di questi Mondiali prima di cedere il palcoscenico alla città di Lovanio, protagonista delle gare in linea. Ci sarà però una differenza nel chilometraggio, che per le donne sarà di 30,3 km a differenza dei ben 43,3 km degli uomini.

La cronometro donne dei Mondiali ciclismo 2021 sarà dunque più breve e tutto sommato è giusto così: meglio dare la possibilità di dare il massimo senza pretendere uno sforzo magari eccessivo, in ogni caso 30,3 km sono una distanza già rilevante (più lunga degli Europei, ad esempio). La partenza sarà dunque da Knokke-Heist, dove la prima ciclista in gara prenderà il via alle ore 14.40, mentre l’arrivo dell’ultima atleta sarà prevista un paio di ore più tardi a Bruges. Il percorso sarà quasi completamente pianeggiante, dunque ideale per sviluppare la massima velocità ed esaltare le specialiste delle prove contro il tempo. Attenzione però al vento del Mare del Nord, che in quella zona delle Fiandre può essere un’insidia…

