Diretta cronometro Europei ciclismo 2025 streaming video Rai: orario, percorso e vincitore della gara con Filippo Ganna (oggi mercoledì 1 ottobre)

DIRETTA CRONOMETRO EUROPEI CICLISMO 2025: IN PARTENZA

Negli ultimi minuti prima del via alla diretta cronometro Europei ciclismo 2025, vogliamo ricordare con grande piacere che cosa era successo l’anno scorso. Gli Europei di ciclismo erano stati ospitati in Belgio, nella provincia del Limburgo, in quel caso prima dei Mondiali, tanto che la prova contro il tempo era stata disputata l’11 settembre 2024 sui 31,1 km tra Heusden-Zolder e Hasselt. Il ricordo per noi è dolcissimo, perché la vittoria era andata ad Edoardo Affini, che aveva completato la propria gara con il tempo di 35’15” e un vantaggio di 9” sullo svizzero Stefan Küng.

Filippo Ganna si ritira dal Tour de France 2025/ Caduta nella prima tappa per Pippo (oggi 5 luglio)

A completare la festa italiana aveva provveduto il terzo posto a 19” per Mattia Cattaneo, sul podio insieme al compagno di Nazionale. Per Affini, che già nel 2018 aveva vinto la cronometro degli Europei ma nella categoria Under 23, è stato senza dubbio il successo più prestigioso della carriera e appena una decina di giorni più tardi sarebbe stato terzo ai Mondiali dietro a Remco Evenepoel e Filippo Ganna. Con questo bel ricordo nel cuore, adesso seguiamo le emozioni della diretta cronometro Europei ciclismo 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SCOMMESSE ILLEGALI, TERREMOTO IN SERIE A/ “Dietro il bubbone di chi ci ricasca, uno schiaffo ai giovani”

CRONOMETRO EUROPEI CICLISMO 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta cronometro Europei ciclismo 2025 in tv sarà in chiaro per tutti su Rai Sport HD (canale numero 58), compresa la gara femminile, oppure anche su Eurosport per gli abbonati. In un giorno lavorativo può essere preziosa la diretta streaming video, per tutti su Rai Play oppure tramite Discovery + e Dazn su abbonamento.

DIRETTA CRONOMETRO EUROPEI CICLISMO 2025 RAIPLAY

ECCO FILIPPO GANNA

Abbiamo ancora tutti negli occhi le emozioni dei Mondiali, ma oggi mercoledì 1° ottobre è già tempo di voltare pagina con la diretta cronometro Europei ciclismo 2025, che apre la rassegna continentale in programma nei dipartimenti del’Ardèche e della Drôme della regione Auvergne-Rhône-Alpes, in Francia. Il primo punto su cui riflettere è proprio la collocazione in calendario, francamente discutibile.

Filippo Ganna vince, ma la tappa viene annullata/ Video: il gruppo sbaglia strada alla Volta ao Algarve 2025

Gli Europei nel ciclismo non hanno grande tradizione, solo da una decina di anni si disputano a livello professionistico: metterli la settimana immediatamente dopo i Mondiali non aiuta, specie considerando che la rassegna iridata è stata in Ruanda, nel cuore dell’Africa. Trasferimento molto complicato, di conseguenza in molti hanno fatto delle scelte, come Filippo Ganna che ha sacrificato i durissimi Mondiali per concentrarsi appunto sugli Europei.

Il nostro campione olimpico in carriera ha già vinto per due volte i Mondiali a cronometro, mai invece gli Europei: può avere quindi pesato per Filippo Ganna la volontà di provare a colmare questa lacuna nel suo palmares, i segnali recenti sono positivi dal momento che il piemontese della Ineos Grenadiers ha vinto la cronometro di Valladolid alla Vuelta e poi ha lavorato proprio verso la prova di oggi.

In verità il tracciato non sarà dei più semplici nemmeno oggi, però logicamente siamo nel mezzo tra le gare in linea di Mondiali ed Europei, domenica oltre a Tadej Pogacar e Remco Evenepoel ci sarà anche Jonas Vingegaard al via, quindi l’attesa è già alta, nel frattempo l’Italia si gioca una carta pesante nella diretta cronometro Europei ciclismo 2025 e allora non vediamo l’ora di scoprire il vincitore della prova contro il tempo.

DIRETTA CRONOMETRO EUROPEI CICLISMO 2025: ORARI E PERCORSO

Sempre molto importante è scoprire il percorso per capire cosa ci potrà attendere nella diretta cronometro Europei ciclismo 2025. Da notare che le prove contro il tempo saranno tutte oggi e gli uomini élite prenderanno il via per ultimi, di conseguenza la partenza del primo corridore in gara sarà alle ore 15.45 di oggi pomeriggio. La cronometro prenderà il via da Loriol-sur-Drôme, piccola località del dipartimento della Drôme e avrà un tracciato piuttosto complicato, quindi non una prova solo per specialisti puri, anche se non difficile come quella dei recenti Mondiali.

Potremo parlare di un percorso vallonato di 24 km, che attraverserà anche il comune di Allex con qualche lieve saliscendi prima di affrontare gli ultimi 1200 metri tutti in salita con il dato della pendenza media al 4,6% per giungere all’arrivo di Étoile-sur-Rhône, sempre nel dipartimento della Drôme. Nulla di trascendentale se stessimo parlando di una gara in linea, ma in una prova contro il tempo ogni dettaglio può fare la differenza e quindi sarà una gara molto insidiosa quella che ci attende con la diretta cronometro Europei ciclismo 2025…