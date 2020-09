Diretta Cronometro maschile/ Mondiali ciclismo, streaming video Rai: vincitore

La cronometro individuale elite maschile sarà in diretta oggi, venerdi 25 settembre 2020, a Imola per i Mondiali di ciclismo 2020. Si apre dunque con la prima prova contro il tempo la rassegna iridata 2020 delle due ruote, manifestazione che secondo le intenzioni della Federazione Mondiale avrebbe dovuto occorre nei medesimi giorni in Svizzera, ad Aigle Martigny. Ma come ormai è noto, lo scoppio della pandemia ha completamente scombinato i piani, anche nel calendario iridato del ciclismo. Non appena la Confederazione ha annunciato il proprio passo indietro per ospitare il grandioso evento, ecco che l’UCI si è messa alla furiosa ricerca di una nuova sede per i Mondiali di ciclismo 2020, trovando in Imola il palcoscenico ideale. E proprio alle strade emiliane siamo impazienti di dare la parola già oggi, quando occorrerà la prova a cronometro per la categoria elite maschile, dove pure sono parecchi i big che sono pronti a battagliare per il titolo iridato. Dal campione in carica Rohan Dennis al campione italiano Filippo Ganna: oggi non mancherà nessuno al via e sarà prova contro il tempo di grande spettacolo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv della cronometro individuale elite ai Mondiali ciclismo 2020 sarà trasmessa da Rai 2 (canale numero 2) in chiaro per tutti e da Eurosport, che si collegherà per seguire integralmente questa competizione. Trovate il canale sul digitale terrestre ma anche sulla televisione satellitare, al numero 210 per tutti gli abbonati; sarà possibile seguire la gara anche in diretta streaming video, tramite Rai Play per tutti o sottoscrivendo un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player e dotandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI2

DIRETTA PROVA CRONOMETRO MASCHILE ELITE, MONDIALI CICLISMO 2020: IL PERCORSO

Nella trepidante attesa di dare la parola alla strada per la diretta della prova a cronometro maschile elite dei Mondiali di ciclismo 2020, andiamo a vedere che cosa ci riserverà oggi la prova contro il tempo sulle strade emiliane. In tal senso ricordiamo subito agli appassionati che oggi il via al primo corridore solo alle ore 14.30: l’arrivo al traguardo dell’ultimo ciclista in lista (e dunque il completamento della classifica dei tempi) è dato intorno alle ore 16.35 circa. Va dunque detto che quest’anno per semplificare il format della manifestazione (mossa inevitabile visti i tempi molto stretti, da che si è spostato la corsa a Imola) è stato previsto il medesimo percorso per la gara femminile e maschile: in tutto saranno 31,7 i km da coprire, da Imola a Imola, su strade completamente pianeggianti. Il percorso infatti non presenta particolari difficoltà sulla carta, se non per il fatto che si presenta parecchio tortuoso in uscita e in entrata dalla cittadina emiliana come dall’Auodromo dedicato a Enzo e Dino Ferrari, punto di riferimento di questa eccezionale edizione. Da segnalare circa a metà del tracciato e dunque al 14.9 km il punto di rilevamento cronometrico intermedio di Borgo Tossignano.

