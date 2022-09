Diretta cronometro Mondiali ciclismo 2022/ Streaming video Rai 2: Ganna per il tris

DIRETTA CRONOMETRO MONDIALI CICLISMO 2022: CHI SARÀ IL VINCITORE?

La diretta della cronometro dei Mondiali ciclismo 2022 sarà oggi, domenica 18 settembre 2022, un appuntamento imperdibile per aprire la rassegna iridata ospitata quest’anno in Australia e per la precisione nella città di Wollongong, anche se questo significherà orari piuttosto scomodi per seguire la diretta della cronometro nella quale il nostro Filippo Ganna cercherà il tris di vittorie consecutive ai Mondiali di ciclismo per quanto riguarda appunto la prova della cronometro. L’azzurro trionfò due anni fa ad Imola e l’anno scorso in Belgio, il tris consecutivo naturalmente proietterebbe nella storia Filippo Ganna, per eguagliare Michael Rogers alle spalle soltanto di Fabian Cancellara e Tony Martin, che vantano quattro titoli a testa contro il tempo.

Come già l’anno scorso, la cronometro dei professionisti è stata anticipata dal mercoledì, quando era l’ultima prova contro il tempo prima di dare spazio alle prove in linea, alla domenica che apre i Mondiali di ciclismo 2022 che ci terranno compagnia poi naturalmente fino a domenica prossima, quando i professionisti saranno di nuovo protagonisti con la gara in linea. I principali rivali di Filippo Ganna si annunciano gli svizzeri Stefan Bissegger e Stefan Kung, già primo e secondo agli Europei di Monaco di Baviera il mese scorso, poi naturalmente il belga Remco Evenepoel, reduce dal trionfo alla Vuelta, senza dimenticare il fenomeno Tadej Pogacar, mentre stavolta non ci sarà Wout Van Aert, secondo alle spalle di Filippo Ganna in entrambi i precedenti Mondiali. La diretta della cronometro ai Mondiali ciclismo 2022 si annuncia davvero intrigante e speriamo anche… azzurra.

CRONOMETRO MONDIALI CICLISMO 2022 IN STREAMING VIDEOE DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta tv della cronometro ai Mondiali ciclismo 2022 sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando, dove la prova contro il tempo sarà visibile dalle ore 5.35 fino alle 9.20 per coprire naturalmente anche le premiazioni, di conseguenza sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video, offerta da Rai Play tramite sito o applicazione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI2

DIRETTA CRONOMETRO MONDIALI CICLISMO 2022: PERCORSO E ORARI

Per presentare al meglio la diretta della cronometro dei Mondiali ciclismo 2022, andiamo naturalmente a descrivere il percorso e gli orari della odierna prova contro il tempo, senza dimenticare che l’Italia potrà schierare anche altri due eccellenti specialisti della cronometro, cioè Edoardo Affini e Matteo Sobrero. Il problema principale per gli appassionati saranno gli orari, dal momento che la partenza del primo atleta in gara sarà alle ore 5.40, anche se la conclusione dovrebbe essere pochissimo prima delle 9.00 (Ganna partirà per ultimo alle 8.19 e 30 secondi), quindi nemmeno così scomoda per seguire almeno gli atleti più attesi e il momento dei verdetti.

Quanto al percorso, si tratterà di coprire 34,2 km, pari a due giri del circuito che sarà poi utilizzato anche per le gare in linea dei Mondiali di ciclismo Wollongong 2022. In esso sono compresi i due brevi strappi del Mount Ousley e del Mount Pleasant, per un totale di quattro asperità di affrontare e 440 metri di dislivello, che sono pochi in assoluto ma potrebbero fare la differenza per determinare i verdetti della diretta della cronometro dei Mondiali ciclismo 2022, dal momento che tutto potrebbe giocarsi sul filo dei secondi come un anno fa tra Filippo Ganna e Wout Van Aert…











