Diretta/ Cronometro Mondiali di ciclismo 2023 streaming video Rai 2: in strada, si parte! (Oggi 11 agosto)

DIRETTA CRONOMETRO MONDIALI CICLISMO 2023: SI COMINCIA

Siamo ormai giunti al momento della partenza della diretta della cronometro dei Mondiali di ciclismo 2023, dobbiamo ricordare che per i professionisti la gara contro il tempo si disputa ai Mondiali solamente dal 1994, in occasione dell’edizione che era stata ospitata in Sicilia e vide al secondo posto l’azzurro Andrea Chhiurato, alle spalle del britannico Chris Boardman e davanti al tedesco Jan Ullrich. Per l’Italia iniziò poi un lungo digiuno spezzato da un’altra medaglia d’argento a Richmond 2015, conquistata da Adriano Malori prima dell’avvento di Filippo Ganna, terzo nel 2019 nello Yorkshire e vincitore poi ad Imola 2020 e anche a Bruges nel 2021, per portare i primi due titoli iridati a cronometro all’Italia ai Mondiali di ciclismo.

I mattatori dell’albo d’oro sono tuttavia due “signori” delle cronometro negli ultimi decenni, cioè lo svizzero Fabian Cancellara e il tedesco Tony Martin, vincitori di quattro medaglie d’oro a testa, davanti ai tre titoli iridati dell’australiano Michael Rogers. Gli ultimi vincitori prima di Ganna furono Tom Dumoulin nel 2017 e per due volte Rohan Dennis nel 2018 e 2019, mentre l’anno scorso trionfò il norvegese Tobias Foss. Adesso però si impone la stretta attualità: la diretta della cronometro dei Mondiali di ciclismo 2023 comincia davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CRONOMETRO MONDIALI CICLISMO 2023 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta tv della cronometro ai Mondiali ciclismo 2023 a Glasgow sarà garantita in chiaro per tutti oggi pomeriggio su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando, ma anche per gli abbonati sui canali di Eurosport. Di conseguenza sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video, offerta da Rai Play tramite sito o applicazione, oppure anche da Eurosport ma naturalmente in questo caso per gli abbonati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DELLA CRONOMETRO DEI MONDIALI CICLISMO 2023

I SUCCESSI DI GANNA

Avvicinandoci alla diretta della cronometro dei Mondiali ciclismo 2023, ci sembra doveroso ricordare i due precedenti successi iridati di Filippo Ganna nella prova contro il tempo. Il primo fu il 25 settembre 2020 a Imola, su un tracciato di 31,7 km con partenza e arrivo all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. In un tempio della velocità, Filippo Ganna si consacrò completando la propria cronometro nel tempo di 35’54”, con un vantaggio di 27” su Wout Van Aert e 30” su Stefan Kung, il belga e lo svizzero che saranno pure oggi tra i principali avversari di Pippo.

Il bis di Filippo Ganna nella cronometro dei Mondiali di ciclismo fu il 19 settembre 2021 a Bruges, nel contesto della rassegna iridata ospitata nelle Fiandre. Ganna inflisse una grande delusione ai padroni di casa belgi, perché l’Azzurro vinse con il tempo di 47’47” su un percorso di 43,3 km, per precedere di 5” ancora una volta Van Aert e di 43” l’altro padrone di casa Remco Evenepoel, altro nome che fatalmente sarà da tenere in massima considerazione anche oggi pomeriggio in Scozia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GANNA ALL’ATTACCO!

La diretta della cronometro dei Mondiali ciclismo 2023 sarà oggi, venerdì 11 agosto 2023, l’appuntamento principale del giorno per la rassegna iridata ospitata quest’anno a Glasgow nel contesto dei Mondiali di tutte le categorie del ciclismo. Naturalmente le gare su strada sono sempre fra le più attese, dopo il capolavoro di Mathieu Van der Poel nella gara in linea di domenica adesso il palcoscenico è per la diretta della cronometro nella quale il nostro Filippo Ganna cercherà il tris di vittorie ai Mondiali di ciclismo nella prova contro il tempo. L’azzurro trionfò nel 2020 ad Imola e due anni fa in Belgio, il tris proietterebbe nella storia Filippo Ganna, alle spalle soltanto di Fabian Cancellara e Tony Martin, che vantano quattro titoli a testa contro il tempo.

Sarebbe anche il decimo titolo iridato per Filippo Ganna, che ai due già conquistati a cronometro ne aggiunge ben sette naturalmente su pista, dove è ormai da considerare il più forte di tutti i tempi nell’inseguimento. L’anno scorso la vittoria nella prova contro il tempo a Wollongong andò a sorpresa al norvegese Tobias Foss, che fu capace di precedere lo svizzero Stefan Kung e il belga Remco Evenepoel, che saranno naturalmente di nuovo anche oggi tra i favoriti di spicco, insieme all’altro belga Wout Van Aert e naturalmente al nostro Filippo Ganna. Foss ci insegna che le sorprese sono possibili, ma francamente risulta difficile pensare che il prossimo campione del Mondo sia un nome diverso da questi quattro: la diretta della cronometro ai Mondiali ciclismo 2023 si annuncia davvero intrigante e speriamo anche… azzurra.

DIRETTA CRONOMETRO MONDIALI CICLISMO 2023: PERCORSO E ORARI

Per presentare al meglio la diretta della cronometro dei Mondiali ciclismo 2023, andiamo naturalmente a descrivere il percorso e gli orari della odierna prova contro il tempo, senza dimenticare che l’Italia potrà schierare oltre a Filippo Ganna anche Mattia Cattaneo, altro eccellente specialista della cronometro, come ha dimostrato pochi giorni fa al Giro di Polonia. Gli appassionati si staranno chiedendo quali saranno gli orari, ecco allora che la partenza del primo atleta in gara sarà alle ore 15.35 italiane (14.35 in Scozia). Parliamo di Glasgow come sede dei Mondiali ciclismo 2023, in realtà parlando delle cronometro la località di riferimento è Stirling, città che sorge a circa 40 km dal cuore della rassegna iridata.

Il percorso che caratterizzerà la diretta della cronometro dei Mondiali ciclismo 2023 misurerà ben 47,8 km e sarà in larga parte pianeggiante, anche se non mancheranno alcuni saliscendi, il più importante dei quali dovrebbe essere proprio quello in prossimità del traguardo, collocato presso il Castello di Stirling. Se il verdetto dovesse essere ancora sospeso sul filo dei secondi, ecco che il nome del vincitore della cronometro iridata potrebbe dipendere proprio dallo strappo conclusivo, in uno scenario decisamente affascinante, con una pendenza significativa e il pavé.











