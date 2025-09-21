Diretta cronometro Mondiali ciclismo 2025 streaming video Rai 2: orario, percorso e vincitore della prova contro il tempo a Kigali (oggi 21 settembre)

DIRETTA CRONOMETRO MONDIALI CICLISMO 2025: VIA ALLA GARA!

Siamo pronti alle prime partenze nella diretta cronometro Mondiali ciclismo 2025, anche se per i big ci sarà ancora un po’ da aspettare. Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo sono sicuramente ottimi nomi nelle prove contro il tempo, difficile però pensare che possano insidiare il duello tra i due fenomeni. Remco Evenepoel ha vinto le ultime due edizioni del Mondiale a cronometro, nel 2023 a Glasgow e nel 2024 a Zurigo, nel mezzo ha vinto anche le Olimpiadi a Parigi e in tutti i casi Filippo Ganna è stato secondo: a Kigali invece per Pippo è troppo dura e quindi sono state fatte altre scelte, lo spauracchio per Evenepoel di conseguenza si chiama Tadej Pogacar.

Diretta Mondiali ciclismo su pista 2024/ Oro alla Germania nella Madison, Italia solo sesta! (20 ottobre)

Lo sloveno è meno specialista delle cronometro, ma ne ha comunque vinte numerose in carriera: l’anno scorso ad esempio si impose sia a Perugia al Giro sia a Nizza al Tour ed in entrambi i casi su percorsi movimentati. Nel secondo caso c’era anche Evenepoel, che pagò 1’14”. Quest’anno Remco ha battuto Tadej nella crono del Delfinato e nella prima del Tour, poi Pogacar vinse la cronoscalata di Peyragudes. Oggi non sarà una scalata pirenaica, ma potrebbe comunque essere il terreno giusto per lo sloveno: di certo noi ci divertiremo parecchio a seguire la grande sfida nella diretta cronometro Mondiali ciclismo 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta mondiali ciclismo su pista 2024/ Streaming video Rai: argento per Simone Consonni! (oggi 19 ottobre)

CRONOMETRO MONDIALI CICLISMO 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta cronometro Mondiali ciclismo 2025 in tv da Kigali sarà garantita in chiaro per tutti prima su Rai Sport HD (canale numero 58), compresa la gara femminile, poi dalle ore 14.35 su Rai Due, mentre gli abbonati avranno a disposizione anche i canali di Eurosport. Quindi la diretta streaming video sarà per tutti su Rai Play con sito o app, oppure tramite Discovery +.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA CRONOMETRO MONDIALI CICLISMO 2025 RAIPLAY

CRONOMETRO MONDIALI CICLISMO 2025: POGACAR SFIDA EVENEPOEL

Sarà un giorno storico oggi, domenica 21 settembre, perché la diretta cronometro Mondiali ciclismo 2025 aprirà la rassegna iridata a Kigali, capitale del Ruanda, prima volta assoluta per i Mondiali di ciclismo in Africa. Fin da subito ci saranno grandi emozioni, perché la prova contro il tempo ci regalerà un duello potenzialmente meraviglioso.

Diretta Mondiali ciclismo su pista 2024/ Jonathan Milan medaglia d'oro e record del Mondo! (oggi 18 ottobre)

Gli organizzatori ruandesi hanno scelto un percorso durissimo anche per la cronometro, come scopriremo meglio fra poco: da italiani verrebbe da dire peccato, perché si sono fatti da parte Filippo Ganna ed Edoardo Affini, che l’anno scorso ci avevano regalato argento e bronzo alle spalle di Remco Evenepoel, ma stavolta a sfidare il belga ci sarà Tadej Pogacar.

Lo sloveno nel 2024 dominò la gara in linea a Zurigo, fra una settimana proverà a concedere il bis ma intanto proverà a sfidare Evenepoel sul terreno di caccia preferito del belga, che d’altronde è molto adatto anche a Pogacar, specialmente quando una cronometro è ricca anche di salite, come sarà appunto oggi a Kigali.

Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo, che vanno forte a cronometro ma certamente hanno migliori attitudini in salita rispetto a Ganna ed Affini, saranno i due Azzurri in gara con buone ambizioni di essere protagonisti, ma naturalmente tutti si aspettano che la diretta cronometro Mondiali ciclismo 2025 venga illuminata dallo splendido duello tra Remco Evenepoel e Tadej Pogacar.

DIRETTA CRONOMETRO MONDIALI CICLISMO 2025: PERCORSO E ORARI

Adesso non ci resta che scoprire tutte le info utili circa la diretta cronometro Mondiali ciclismo 2025. Innanzitutto gli orari: Kigali ha il nostro stesso fuso orario, per cui non ci saranno problemi di alcun genere per seguire la prova contro il tempo, che avrà inizio alle ore 13.45. C’è invece parecchio da dire sul percorso, che misurerà 40,6 km con un dislivello di 680 metri, che per una cronometro è tanto – forse troppo, secondo chi sostiene che la prova contro il tempo dovrebbe esaltare gli specialisti puri ai Mondiali. Ci saranno invece ben quattro salite lungo il percorso, dopo la partenza dalla BK Arena di Kigali.

Nella prima parte del tracciato sarà da affrontare da due versanti diversi la Côte de Nyanza, prima dal lato più breve ma più ripido (2,5 km al 5,8% di pendenza media), poi dal versante di ben 6,6 km, anche se al 3,5%. In ogni caso, un chiaro segnale del fatto che si sarà spesso in salita, oppure in discesa, anche perché nel finale avremo anche la Côte de Péage (2 km al 6%) ed infine la Côte de Kimihurura di 1,3 km al 6,3%, con punta di pendenza massima all’11% e per giunta tutta in pavé, per non farsi mancare nulla prima dell’arrivo al Convention Centre di Kigali, dove sarà laureato il vincitore della diretta cronometro Mondiali ciclismo 2025.