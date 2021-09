Diretta cronometro uomini Europei ciclismo Trento 2021/ Streaming video tv, c’è Ganna

DIRETTA CRONOMETRO UOMINI EUROPEI CICLISMO TRENTO 2021: TUTTO SU GANNA!

La diretta della cronometro uomini agli Europei ciclismo Trento 2021 sarà imperdibile oggi pomeriggio, giovedì 9 settembre 2021, anche perché il nostro Filippo Ganna sarà naturalmente fra i principali favoriti per il titolo di campione d’Europa a cronometro. L’attenzione di tutti gli appassionati si concentrerà sulle strade di Trento e dintorni dunque, perché Filippo Ganna mette nel mirino anche gli Europei, che l’anno scorso avevano visto la vittoria dello svizzero Stefan Kung davanti al francese Remi Cavagna e al belga Victor Campenaerts. Quest’ultimo sarà assente perché il Belgio punterà soprattutto su Remco Evenepoel, l’elenco dei nomi di spicco è molto lungo e di conseguenza la lotta per la vittoria e per le tre medaglie si annuncia apertissima.

L’Italia punta naturalmente moltissimo su Filippo Ganna, campione del Mondo in carica della cronometro, senza però dimenticare che pure Edoardo Affini è un eccellente specialista, già sul podio agli Europei in carriera. Tra chi non abbiamo ancora citato, possiamo ricordare il portoghese Joao Almeida e naturalmente Tadej Pogacar, che sarà la punta di diamante di una Slovenia che può permettersi di non schierare il campione olimpico Primoz Roglic ma di essere comunque nel novero delle grandi favorite per la diretta della cronometro uomini agli Europei ciclismo Trento 2021.

DIRETTA CRONOMETRO UOMINI EUROPEI CICLISMO TRENTO 2021 IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv della cronometro uomini agli Europei ciclismo Trento 2021 sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, di conseguenza sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video, naturalmente offerta da Rai Play tramite sito o applicazione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI

PERCORSO E ORARI DELLA CRONOMETRO UOMINI EUROPEI CICLISMO TRENTO 2021

Per presentare al meglio la diretta della cronometro uomini agli Europei ciclismo Trento 2021, andiamo naturalmente a descrivere il tracciato della odierna prova contro il tempo, che è comune a tutte le cronometro e dunque sarà già stato “scoperto” dalle donne nella loro gara al mattino. Il percorso misura 22,4 km e si presenta interamente pianeggiante, adatto agli specialisti in grado di spingere lunghi rapporti, a differenza di quanto era successo di recente alle Olimpiadi. Il MUSE di Trento sarà la sede di partenza e, per quanto riguarda la cronometro uomini, ricordiamo che la partenza del primo atleta in gara è prevista alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, mentre il traguardo sarà posto in Piazza delle Donne Lavoratrici.

Le parti più tortuose della cronometro sono quella iniziale e finale, che si sviluppano nel centro cittadino di Trento e saranno di conseguenza caratterizzate da curve a 90 gradi e l’attraversamento di qualche rotonda, mentre la sezione centrale presenta lunghi rettilinei dove si può sviluppare grande velocità e avremo anche il riferimento cronometrico intermedio dopo 10,6 km. Il percorso dovrebbe piacere molto a Filippo Ganna, speriamo bene…



