Diretta/ Crotone Alessandria streaming video e tv: scontro salvezza (Serie B)

Crotone Alessandria, in diretta domenica 6 marzo 2022 alle ore 15.30 presso lo stadio Ezio Scida di Crotone, sarà una sfida valevole per la 28^ giornata del campionato di Serie B. Uno scontro salvezza che rappresenta un vero e proprio crocevia per le formazioni allenate da Francesco Modesto e Moreno Longo: i padroni di casa si giocano tanto, se non tutto, mentre gli ospiti sono alla ricerca di una vittoria dopo un periodo piuttosto negativo.

Il Crotone di Modesto è penultimo in classifica con 15 punti, a -8 dalla zona playout: cammino di 2 vittorie, 9 pareggi e 16 sconfitte. Nell’ultimo turno la compagine calabrese è stata sconfitta per 3-2 dal Pisa, seconda debacle consecutiva dopo il ko incassato contro l’Ascoli di Sottil. Non se la passa molto meglio l’Alessandria, situata al sedicesimo posto con 24 punti, frutto di 6 vittorie, 6 pareggi e 15 sconfitte. Un punto nelle ultime quattro gare per Corazza e compagni, che hanno interrotto la serie negativa nell’ultima giornata grazie al pareggio per 1-1 contro il Como: rete di La Gumina per i lariani e gol di Casarini per i grigi.

DIRETTA CROTONE ALESSANDRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Alessandria sarà affidata ai canali della televisione satellitare: la Serie B infatti è trasmessa integralmente su Sky – canale 255 per l’occasione – come sempre gli abbonati potranno assistere a questa partita sfruttando anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Sarà una visione in mobilità anche quella garantita da DAZN, che come nella passata stagione resta il fornitore di tutti i match del campionato cadetto (in questo caso potrà essere utilizzata anche una smart tv dotata di connessione a internet).

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE ALESSANDRIA

L’attesa è tanta per la diretta Crotone Alessandria ed è arrivato il momento di andare a conoscere le probabili formazioni dello scontro in programma tra pochi minuti allo stadio Scida. Iniziamo la nostra analisi dalla formazione di casa allenata da mister Modesto, in campo con il 4-3-3. A difendere i pali della porta rossoblu sarà Festa: davanti a lui la linea a quattro composta da Mogos, Cuomo, Golemic e Sala. L’ex Torino Konè in cabina di regia, affiancato dai giovani ex Inter Awua e Schirò. Qualche dubbio in attacco: Marras e Kargbo in vantaggio su Mulattieri e Borello per affiancare bomber Maric. Passiamo adesso all’Alessandria allenata da Longo, pronto a riproporre il consueto 3-4-2-1. In porta Pisseri, linea a tre di difesa composta da Mantovani, Di Gennaro e Parodi. Mustacchio e Lunetta agiranno sugli esterni, con Milanese e Gori in mezzo al campo. Chiarello e Fabbrini in appoggio a Corazza.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Ci si gioca molto allo stadio Ezio Scida e le quote della diretta Crotone Alessandria confermano l’incertezza su quello che sarà il risultato finale dello scontro salvezza tra Squali e piemontesi. I bookmakers danno un leggero vantaggio alla formazione di casa, prendiamo ad esempio le quotazioni offerte dall’agenzia di scommesse Sisal: la vittoria del Crotone è data a 2,35, il pareggio paga 3,00 la posta, mentre il successo esterno dell’Alessandria è quotato 3,20. Come possiamo ben immaginare, la paura di perdere di entrambe le formazioni potrebbe portare a uno scenario con pochi gol: l’Under 2,5 è dato a 1,65, mentre l’Over 2,5 è dato a 2,10. Segneranno entrambe le squadre? Gli esperti sono spaccati: Gol e No Gol pagano entrambi 1,80.



