DIRETTA CROTONE ALTAMURA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Crotone Altamura comincia: c’è sicuramente grande attesa per vedere all’opera una delle neopromosse in questa Serie C, che l’anno scorso ha dominato il suo girone di quarta divisione e che ha cominciato la sua nuova stagione nel migliore dei modi. L’Altamura infatti giocherà gli ottavi di Coppa Italia Serie C a fine novembre: l’avversaria sarà il Potenza in trasferta, per la neopromossa il cammino nel torneo è passato da due vittorie esterne, sempre ai supplementari e sempre per 3-1, contro Turris e Picerno, due squadre certamente con maggiore esperienza.

Il Crotone, che in quanto a questo non dovrebbe mancare, è stato eliminato al secondo turno: gli squali infatti hanno prima battuto l’Acr Messina con una vittoria di misura ma poi sono stati portati ai rigori dal Catania campione in carica, cadendo al Massimino e abbandonando la competizione. Ora la squadra calabrese si concentra sul campionato, e lo fa per il momento anche l’Altamura; noi invece ci accomodiamo perché vogliamo sapere cosa succederà in questa imminente partita, lasciamo la parola alle due formazioni con la diretta Crotone Altamura che sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CROTONE ALTAMURA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Dove vedere in diretta Crotone Altamura? Per i più Smart c’è la possibilità di usufruire della piattaforma di streaming online di NowTv, attenzione però poiché non basterà un semplice abbonamento ma anche il pacchetto Calcio. Queste le modalità per seguire la partita anche su Sky.

CROTONE ALTAMURA: I TESTA A TESTA

Pronti a vivere la diretta Crotone Altamura, possiamo citare il fatto che queste due squadre si incroceranno oggi per la terza volta in assoluto: per di più per trovare gli unici due precedenti tra queste due squadre dobbiamo tornare alla stagione 1989-1990. Il campionato era quello di Serie C2, nel girone D; il Crotone si chiamava ancora Kroton Calcio, aveva vinto 3-1 in Calabria per poi pareggiare in trasferta. Sappiamo bene poi che le due squadre hanno seguito epopee diverse: in particolare ottimo il passo del Crotone, capace di arrivare fino a una storica promozione in Serie A.

Da lì poi i calabresi hanno costruito una salvezza miracolosa sotto la guida di Davide Nicola, che ha recuperato 9 punti di svantaggio all’Empoli e ha di fatto aperto il grande ciclo dell’allenatore piemontese; oggi però sotto i riflettori finisce l’Altamura, che ha fatto il suo ritorno in Serie C dopo aver dominato il girone di quarta divisione e adesso spera se non altro di andare a prendersi la salvezza. Intanto sarà molto interessante scoprire come finirà la diretta Crotone Altamura, sulla carta una sfida che pende nettamente dalla parte degli squali ma che in realtà potrebbe riservare più sorprese di quelle che ci aspettiamo. (agg. di Claudio Franceschini)

LA PRESENTAZIONE

La prima giornata di Serie C per queste due squadre inizia allo Scida poiché stiamo parlando della diretta Crotone Altamura, match che ha l’ora X fissata per oggi 26 agosto alle ore 20,45. Match che sembra facile sulla carta per i padroni di casa, ma chi segue attentamente questo campionato sa che i calabresi spesso l’anno scorso hanno lasciato molti punti per strada proprio contro le squadre meno blasonate. L’obiettivo annunciato sono i Playoff e una vittoria oggi darebbe morale alla squadra.

Passando invece ad Altamura, la squadra è neopromossa dopo una stagione da incorniciare in Serie D, il progetto sportivo sembra dare i suoi frutti ma il calendario non è stato benevolo alla prima giornata, vedremo se i ragazzi riusciranno a portare a casa una vittoria o a strappare un pareggio contro una squadra che sulla carta è nettamente più forte.

CROTONE ALTAMURA: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Crotone Altamura ci mettono di fronte a tanti protagonisti, partendo dai rossoblu abbiamo Giron, difensore francese che abbina una discreta fase di impostazione ad una marcatura che delle volte vacilla, soprattutto in campo aperto. In attacco invece Gomez è il pericolo numero 1 delle difese avversarie.

Passando agli ospiti, abbiamo un piccolo talento a centrocampo come Grande, venti anni e doti di inserimento che lo rendono molto simile a Frattesi, con tutti i “se” del caso visto che stiamo parlando di due giocatori di categorie diverse. In attacco l’esperto Minesso guiderà i suoi avendo discrete doti di passaggio.

CROTONE ALTAMURA, LE QUOTE

In ultima analisi vi presentiamo le quote relative alla diretta Crotone Altamura, proposte dal sito della Sisal. Il segno 1 viene visto come strafavorito a 1,57, mentre il suo opposto che decreterebbe la vittoria della neopromossa è a 5,89. Il segno X che invece porterebbe al pareggio è a 3,7.