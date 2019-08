Diretta Crotone Arezzo/ Streaming video e tv: rossoblu favoriti! (Coppa Italia)

Crotone Arezzo, diretta dall’arbitro Ivano Pezzuto, è la partita in programma oggi domenica 11 agosto 2019 tra le mura dell’Ezio Scida: fischio d’inizio già fissato per le ore 20,45 nel secondo turno della coppa Italia. Con la diretta tra Crotone Arezzo questa parte del tabellone della manifestazione nazionale ci offre un incontro di gran lusso che non vediamo l’ora di vivere. In campo a fare gli onori di casa vi saranno infatti i pitagorici, che nutrono grandi ambizioni per la prossima stagione di Serie B (dopo aver rischiato l’esclusione) e pure sono di ritorno da alcune amichevoli estive di prestigio (l’ultima con il Getafe). Rivale di eccellenza l’Arezzo di Mister Di Donato, che pure solo settimana scorsa ha avuto vita facile nel primo turno di Coppa Italia contro il Turris.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Arezzo, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere trasmessa dalla televisione di stato: non sarà dunque possibile assistere alla partita di Coppa Italia nemmeno con un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili potrete consultare le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui loro account social, con particolare riferimento a Facebook e Twitter.

DIRETTA CROTONE AREZZO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Pur dopo un’estate bollente, facile immaginare che per la diretta Crotone Arezzo, primo match dei pitagorici in stagione, Stroppa voglia mettere il migliore 11 a disposizione. Considerando quindi il 4-3-3 come modulo di partenza ecco che tra i opali non mancherà Cordaz: in avanti spazio a Gigliotti e Spolli al centro, con Rutten e Milic ai lati. In mediana si fanno avanti Zanellato, Benali e Barberis, mentre toccherà al trittico Nalini-Simy-Vido occuparsi dell’attacco. Modulo speculare per l’Arezzo, dove Dal Canto confermerà Cutolo, Rolando e Foglia in attacco dal primo minuto. Per il centrocampo ci sarà Buglio in cabina di regia, con Basit e Belloni ai lati. Maglie confermate in difesa con Sereni, Borgini, Baldan e Burzigotti: Pissardo sarà tra i pali.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la diretta tra Crotone e Arezzo, il portale di scommesse snai concede ai pitagorici il favore del pronostico e pure con quote nette. Nell’1×2 leggiamo che la vittoria rossoblu è stata data a 1,28, contro il più alto 8,50 fissato per gli amaranto: il pareggio vale 4,75.



© RIPRODUZIONE RISERVATA