Diretta Crotone Atalanta/ Streaming video tv: Dea per il riscatto (Serie A)

DIRETTA CROTONE ATALANTA: LA DEA CON LA TESTA ALL’EUROPA?

Crotone Atalanta, in diretta dallo stadio Ezio Scida della città calabrese alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 31 ottobre, è l’anticipo che apre la sesta giornata del campionato di Serie A. Obiettivi logicamente diversi per le due formazioni che daranno vita alla diretta di Crotone Atalanta, come è normale che sia tra una neopromossa e una squadra che gioca la Champions League. Il Crotone finora ha fornito buone prestazioni ma raccolto un solo punto in classifica e deve riscattare la sconfitta di settimana scorsa sul campo del Cagliari, che ha frenato la crescita dopo il pareggio contro la Juventus. L’Atalanta dal canto suo sembra soffrire in queste settimane il doppio impegno: buone notizie dalla Champions, ma in Serie A sono arrivate due sconfitte consecutive, prima a Napoli e poi anche in casa contro la Sampdoria. La Dea dunque deve al più presto invertire la tendenza, magari già da oggi a Crotone…

DIRETTA CROTONE ATALANTA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Atalanta sarà garantita in esclusiva per gli abbonati Sky sui canali sportivi della piattaforma televisiva satellitare, di conseguenza la partita di Serie A sarà per loro visibile anche tramite il servizio di diretta streaming video garantito dal sito oppure dall’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE ATALANTA

Vediamo adesso che cosa ci dicono le probabili formazioni di Crotone Atalanta. Modulo 3-5-2 per i padroni di casa calabresi, imperniato sulla coppia d’attacco Simy-Messias, mentre a centrocampo mancherà per squalifica il grande ex Cigarini, aprendo un ballottaggio fra Petriccione ed Eduardo Henrique per sostituirlo. Da segnalare nel Crotone anche un paio di altri dubbi: Marrone-Golemic al centro della difesa a tre e Reca-Rispoli come esterno di sinistra. Per l’Atalanta logicamente si dovrà tenere conto anche del turnover, considerato che le prossime due avversarie si chiamano Liverpool e Inter: in difesa ad esempio dovrebbe tornare titolare Palomino, stesso discorso per Malinovskyi a centrocampo mentre in attacco sono davvero tanti i ballottaggi aperti, con Muriel e Lammers che scalpitano dopo la panchina di martedì sera in Champions League contro l’Ajax.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, diamo uno sguardo anche al pronostico di Crotone Atalanta secondo le quote fornite dall’agenzia Snai. Gli ospiti nerazzurri partono largamente favoriti, infatti il segno 2 è quotato a 1,45, mentre poi si sale a quota 5,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 6,00 volte la posta in palio in caso di segno 1 per una vittoria del Crotone.



