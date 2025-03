DIRETTA CROTONE AUDACE CERIGNOLA, POSIZIONAMENTI ANCORA IN BILICO

E’ in programma domenica 16 marzo 2025 alle ore 15:00 la diretta Crotone Audace Cerignola. Presso lo Stadio Ezio Scida i Pitagorici accolgono gli Ofantini con l’intento di arrivare il più in alto possibile già in questa trentaduesima giornata del girone C. I rossoblu sono quinti in classifica con quarantaquattro punti ed hanno messo nel mirino il quarto posto occupato dal Benevento, lontano appena un punto. Gli squali arrivano dal pareggio ottenuto proprio contro gli Stregoni e devono inoltre evitare di venire sconfitti specialmente per non farsi raggiungere dal Potenza, sesto e distante appena tre lunghezze.

Le Cicogne sono ancora in vetta alla graduatoria grazie ai loro cinquantotto punti guadagnati dall’inizio della stagione. Il ritorno alla vittoria contro il Foggia tra le mura amiche ha permesso ai pugliesi di vestire anche in questo weekend il ruolo di capolista sebbene l’Avellino rimanga in agguato alle loro spalle, attardati di un punto. Il destino di queste compagini rimane tutto da definire e bisognerà dunque vedere chi riuscirà effettivamente a conquistarsi la promozione diretta o se dovrà lottare nei playoff per arrivare in Serie B.

DIRETTA CROTONE AUDACE CERIGNOLA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

E’ disponibile su Sky la visione della diretta Crotone Audace Cerignola del girone C. Chiunque possieda un abbonamento in regola avrà modo di seguire questa partita di Serie C ovunque si trovi in modalità streaming utilizzando l’applicazione denominata Sky Go.

CROTONE AUDACE CERIGNOLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Crotone Audace Cerignola suggeriscono l’impiego del 3-5-2 con Greco, Romano, Visentin, Martinelli, Russo, Capomaggio, Bianchini, Tascone, Achik, Santarcangelo e Salvemini da parte di mister Giuseppe Raffaele per i padroni di casa. Gli ospiti del tecnico Luciano Zauri dovrebbero invece essere schierati dal primo minuto secondo il 4-3-3 con De Lucia, Silvestro, Salines, Dutu, Parodi, Da Riva, Gala, Tascone, Emmausso, Touho e Zunno, ricorrendo eventualmente a volti nuovi in corso d’opera.

