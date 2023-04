DIRETTA/ Crotone Audace Cerignola video streaming tv: all’andata l’unico precedente

DIRETTA CROTONE AUDACE CERIGNOLA: TESTA A TESTA

Solamente un testa a testa precede la diretta di Crotone Audace Cerignola ed è quello dell’andata della stagione attuale. In quel pomeriggio tardo di dicembre furono i pitagorici ad avere la meglio grazie al gol di Awua al settantaduesimo minuto. Quella vittoria sarebbe stata una delle 21 collezionate dai calabresi, secondo miglior risultato dopo le 28 della schiacciasassi Catanzaro.

Il Crotone si presenta a questa gara con un invidiabile ruolino di marcia di nove partite consecutive senza perdere tra cui le recenti vittorie con Taranto e Viterbese oltre al successo esterno di Latina. L’Audace è reduce dal doppio pareggio tra Potenza e Viterbese, precedute dal perentorio 4-2 al Foggia dopo aver perso a Picerno per due reti a zero. (Aggiornamento di Christian Attanasio)

CROTONE AUDACE CERIGNOLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Audace Cerignola viene trasmessa in chiaro: come sempre l’appuntamento è su Rai Sport + HD, canale al numero 58 del telecomando che si occupa sempre del posticipo di Serie C.

Ricordiamo la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite il sito di Rai Play o attivando la relativa app; tutti i match della terza divisione sono inoltre forniti dal portale Eleven Sports, anche con la possibilità dell’acquisto on demand senza essere abbonati, i clienti DAZN potranno avere accesso alle immagini.

CALABRESI FAVORITI!

Crotone Audace Cerignola, in diretta sabato 8 aprile 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Ezio Scida di Crotone, sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie C. Pugliesi da play off con l’ultimo pareggio in casa contro il Potenza che ha lasciato in quota l’Audace Cerignola, ora sesto nel girone C a -2 da Picerno e Foggia e dunque ancora in piena corsa per la quarta piazza alla fine della regular season.

Per il Crotone, vista la marcia da record del Catanzaro, il finale di campionato è una lunga marcia di avvicinamento ai play off, con la seconda piazza ormai blindata con 15 punti di vantaggio sul Pescara terzo dopo l’ultima vittoria interna dei pitagorici contro il Taranto. All’andata vittoria in trasferta del Crotone sul campo dell’Audace Cerignola, 0-1 con gol decisivo di Awua a metà secondo tempo.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE AUDACE CERIGNOLA

Le probabili formazioni della diretta Crotone Audace Cerignola, match che andrà in scena all0 stadio Ezio Scida di Crotone. Per il Crotone, Lamberto Zauli schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dini; Crialese, Golemic, Bove, Mogos; Vitale, Petriccione, Tribuzzi, D’Errico, Chirico, Gomez. Risponderà l’Audace Cerignola allenata da Michele Pazienza con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Saracco; Ligi, Tascone, Biondett; D’Ausilio, Capomaggio, Langella, Miguel Angel, Russo; Malcore, Samele.

CROTONE AUDACE CERIGNOLA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Crotone Audace Cerignola, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Crotone con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo dell’Audace Cerignola, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.30.











