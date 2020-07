Diretta Crotone Benevento/ Streaming video DAZN: ecco il big-match (Serie B)

Crotone Benevento, in diretta naturalmente dallo stadio Ezio Scida della città calabrese, si disputerà per la trentaduesima giornata di Serie B con calcio d’inizio alle ore 21.00 di questa sera, venerdì 3 luglio 2020. Senza dubbio si tratta del big-match del turno, come è normale che sia quando si affrontano la seconda e la prima, ma con alcune caratteristiche peculiari che rendono anomala questa diretta di Crotone Benevento. Sappiamo infatti che i campani hanno fatto storia a sé per tutta la stagione e che lunedì sera con la vittoria sulla Juve Stabia hanno festeggiato con enorme anticipo la matematica promozione in Serie A. Da Crotone dunque inizia per Filippo Inzaghi un finale di campionato da onorare alla ricerca di qualche altro record, ma di fronte ci saranno i calabresi che invece vogliono tornare alla vittoria dopo tre pareggi consecutivi, l’ultimo lunedì sera sul campo dell’Ascoli. Un andamento lento che rischia di non bastare al Crotone se vorrà conquistare la seconda promozione diretta facendo compagnia proprio al Benevento fra le elette della Serie B 2019-2020…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Benevento non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE BENEVENTO

Presentando le probabili formazioni di Crotone Benevento, per l’allenatore dei padroni di casa calabresi Stroppa disegniamo il 3-5-2 con Cordaz e dovanti a lui Golemic, Marrone e Cuomo nella difesa a tre; a centrocampo si può dare fiducia a Mustacchio, Benali, Barberis, Crociata e Molina, mentre in attacco ci attendiamo il ritorno di Simy da titolare, affiancato da uno fra Armenteros e Maxi Lopez. Nel Benevento Izaghi potrebbe iniziare a dare spazio a chi ha giocato meno, ma è anche vero che a Crotone non si può andare per fare una “passeggiata” e di conseguenza, al di là dell’ovvia assenza dello squalificato Caldirola in difesa, ci attendiamo solo un minimo di turnover comunque di alto livello – ad esempio scalpitano Tello e Sau, partiti dalla panchina lunedì sera nella partita promozione contro la Juve Stabia.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, ecco che il pronostico su Crotone Benevento, secondo quanto riferiscono le quote dell’agenzia Snai, vede favoriti i padroni di casa contro la capolista già promossa: il segno 1 infatti è quotato a 1,70, mentre poi si sale a 3,60 in caso di pareggio (segno X) e fino a 5,00 volte la posta in palio in caso di vittoria del Benevento (segno 2).



© RIPRODUZIONE RISERVATA