DIRETTA/ Crotone Benevento (risultato 0-0) streaming video tv: Gomez vs Ciciretti (12 febbraio 2024)

DIRETTA CROTONE BENEVENTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Prima di immergerci nella diretta di Crotone Benevento, è bene ricordare come queste due compagini si apprestino a ritrovarsi sul terreno di gioco dopo tre anni, l’ultima volta che hanno incrociato i loro destini risale infatti al 2021. Questa sfida ha attraversato diverse categorie, passando dalla Serie A alla Serie B, e ha visto disputare complessivamente 12 partite tra le due squadre. Il bilancio storico presenta quattro vittorie per il Crotone, un pareggio e sette vittorie per il Benevento.

L’ultimo confronto tra le due formazioni si è concluso con un pareggio. Le reti sono state segnate da Improta per i giallorossi e Insigne per i calabresi. Vedremo se dopo tanti anni la rivalità tra le due tifoserie è ancora accesa oppure se il campo prenderà il sopravvento come ci auguriamo. Rimanete collegati dunque, non manca ormai molto all’inizio della diretta di Crotone Benevento: ecco le formazioni ufficiali! CROTONE (3-5-2): Dini; Rispoli, Battistini, Crialese; Tribuzzi, D’Ursi, Zanellato, Vitale, Giron; Tumminello, Gomez (C). A disposizione: Valentini, D’Alterio, Bove, Gigliotti, Leo, D’Angelo, Felippe, Bruzzaniti, Cantisani, Comi, Kostadinov. All.: Lamberto Zauli. BENEVENTO (3-4-3): Paleari (C); Berra, Terranova, Pastina; Simonetti, Talia, Nardi, Masciangelo; Ciciretti, Lanini, Starita. A disposizione: Giangregorio, Manfredini, Capellini, Benedetti, Rillo, Viscardi, Agazzi, Improta, Kubica, Pinato, Bolsius, Carfora, Ciano, Ferrante, Marotta. All.: Gaetano Auteri. (agg. Gianmarco Mannara)

CROTONE BENEVENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Crotone Benevento sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Crotone Benevento e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

CROTONE BENEVENTO: LA STORIA

Nel parlare della diretta di Crotone Benevento dobbiamo dire che queste due squadre in epoca recente hanno conosciuto la Serie A: gli squali ci sono arrivati nel 2015 per la prima volta di sempre, e si deve a Davide Nicola una miracolosa salvezza quando la squadra appariva spacciata. Il Crotone poi è retrocesso l’anno seguente, in Serie B è andato subito in affanno e ora si trova addirittura in Serie C dove difficilmente timbrerà la promozione diretta, ma potrebbe fare il grande salto attraverso i playoff.

Per quanto riguarda il Benevento, anche qui prima di sempre nel 2017 ma poi un’altra promozione tre anni più tardi; in entrambi i casi purtroppo la squadra sannita è tornata immediatamente in cadetteria, e incredibilmente lo scorso anno è retrocessa in terza divisione al termine di una stagione in cui in panchina si era seduto anche Fabio Cannavaro. Adesso da vedere chi vincerà la partita – se non sarà un pareggio – e quale delle due squadre potrà eventualmente pensare di dare ulteriore fastidio alla Juve Stabia… (agg. di Claudio Franceschini) (agg. Gianmarco Mannara)

CROTONE BENEVENTO: CHE SFIDA CALDA!

Crotone Benevento, in diretta lunedì 12 febbraio 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Ezio Scida di Crotone, sarà una sfida valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie C. Il Crotone si posiziona attualmente al sesto posto nella classifica del Girone C di Serie C, con 40 punti ottenuti dopo ventiquattro giornate. L’equipe guidata da Lamberto Zauli ha avuto un inizio promettente nel girone di ritorno, registrando due vittorie consecutive contro Catania e Turris, entrambe ottenute con un ampio margine che ha portato a guadagnare 6 punti in due incontri. Tuttavia, nelle ultime tre partite, qualcosa sembra essersi incrinato: i rossoblù hanno raccolto solamente 2 punti, con una sconfitta per 4-2 contro l’Audace Cerignola, intercalata da due pareggi con Virtus Francavilla (1-1) e nell’ultimo match con il Sorrento (1-1).

Il Benevento si colloca attualmente al quarto posto nella classifica del Girone C di Serie C, con 43 punti ottenuti dopo ventiquattro giornate. La situazione è diametralmente opposta per la squadra di mister Autieri, che nelle prime cinque partite del girone di ritorno ha conquistato ben 13 punti, riducendo il divario a soli 2 punti dal Picerno secondo e avvicinandosi al podio del campionato. I sanniti arrivano allo “Scida” dopo la vittoria casalinga per 2-0 contro il Brindisi, attualmente penultimo in classifica, e cercheranno di replicare tale successo per mantenere il vantaggio sui rivali diretti e puntare alle posizioni di vertice.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE BENEVENTO

Le probabili formazioni della diretta Crotone Benevento, match che andrà in scena allo stadio Ezio Scida di Crotone. Per il Crotone, Lamberto Zauli schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dini; Battistini, Loiacono, Bove; Giron, Vitale, Felippe, D’Ursi, Tribuzzi; Tumminello, Gomez. Risponderà il Benevento allenato da Gabriele Cioffi con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Paleari; Berra, Capellini, Pastina; Improta, Agazzi, Nardi, Masciangelo; Ciano, Lanini, Starita.

CROTONE BENEVENTO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Crotone Benevento, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Crotone con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo del Benevento, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.











