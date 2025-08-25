Diretta Crotone Benevento streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi 25 agosto 2025

DIRETTA CROTONE BENEVENTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Prima di immergerci nella diretta di Crotone Benevento, vediamo insieme la storia dietro questa rivalità per capire grazie a questi testa a testa chi è la favorita da un punto di vista storico. Delle 14 partite giocate ufficialmente, i calabresi hanno colto quattro vittorie, i sanniti ne hanno ottenute sei, e quattro si sono concluse in parità. Un bilancio che racconta di due squadre compatte, entrambe capaci di imporsi quando meno te lo aspetti. Il Crotone, pur con qualche soddisfazione in tasca, ha spesso dovuto fare i conti con la solidità del Benevento, che ha costruito vittorie importanti sfruttando al massimo le sue occasioni.

Video Vicenza Crotone/ (1-0) highlights e gol: Ferrari manda i veneti in semifinale (Serie C, 21 maggio 2025)

Il computo dei gol lo conferma: 19 reti per il Crotone, 21 per il Benevento, una cifra che parla di incontri vivaci, mai timorosi. Più in generale, questi confronti si sono rivelati golosi: la media sfiora i tre gol a partita, segno di una rivalità che premi il ritmo e il coraggio. Nessuna delle due squadre si è mai accontentata: dentro ogni sfida, si percepisce chi scende in campo per provare a cambiare la storia, più che per difenderla. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Vicenza Crotone (risultato 1-0): veneti in semifinale (Serie C, 21 maggio 2025)

CROTONE BENEVENTO IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Di certo ci sarà una grande cornice di pubblico allo stadio Scida, per il resto ricordiamo che la diretta Crotone Benevento (come tutto il campionato di Serie C) sarà visibile sui canali Sky Sport per gli abbonati, compresa la possibilità di una diretta streaming video con Sky Go o Now Tv.

CROTONE BENEVENTO: IL BIG-MATCH NEL POSTICIPO

Il posticipo di lusso fra le partite di stasera, lunedì 25 agosto 2025, sarà certamente la diretta Crotone Benevento, con lo stadio Ezio Scida della città calabrese che ospiterà di conseguenza una delle partite certamente più attese della prima giornata del girone C del campionato di Serie C 2025-2026, con appuntamento fissato alle ore 21.00.

DIRETTA/ Crotone Vicenza (risultato finale 1-2) video streaming tv: la decide Ferrari (18 maggio 2025)

Parliamo di due squadre blasonate e che in anni recenti hanno frequentato pure la Serie A, ma che adesso sono scivolate due categorie indietro e nello scorso campionato hanno fatto bene, ma non abbastanza per lottare davvero fino in fondo per la promozione in Serie B, che dovrebbe essere il comune obiettivo di entrambe anche nel nuovo torneo.

Il Crotone era stato quarto, nei playoff poi i calabresi avevano superato Juventus Next Gen e FeralpiSalò, per infine tuttavia fermarsi al cospetto del Vicenza, che aveva eliminato i Pitagorici al secondo turno della fase nazionale degli spareggi promozione. Quest’anno si proverà innanzitutto a lottare più a fondo anche per il primo posto, ma è un obiettivo condiviso.

Il Benevento ne sa qualcosa: per tanti mesi al primo posto, poi il netto calo nel girone di ritorno, per cui i campani chiusero sesti e poi furono eliminati già al primo turno dei playoff, una fine ingloriosa visto il rendimento avuto per almeno metà stagione. Ci sarà quindi anche la voglia di riscatto come uno degli ingredienti principali della diretta Crotone Benevento…

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE BENEVENTO

Emilio Longo potrebbe schierare i calabresi con il modulo 4-2-3-1 nelle probabili formazioni per la diretta Crotone Benevento. In porta Merelli; gli undici possibili titolari proseguono con la difesa a quattro composta da Cocetta, Cargnelutti, Di Pasquale e Groppelli; in mediana ecco Vinicius e Gallo; compiti più offensivi per Zunno, Gomez e Maggio, che formeranno il trio alle spalle del centravanti Murano per il Crotone.

Il Benevento di mister Gaetano Auteri potrebbe rispondere con il modulo 3-4-2-1 e questi possibili undici titolari: Vannucchi fra i pali; davanti a lui, i tre difensori Scognamillo, Ceresoli e Saio; a centrocampo il quartetto composto da Pierozzi, Talia, Maita e Ricci; infine il reparto offensivo del Benevento con Della Morte e Manconi sulla trequarti alle spalle del centravanti Salvemini.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico sulla diretta Crotone Benevento è piuttosto incerto secondo le quote Snai, con il segno 1 favorito a 2,30 ma non così nettamente rispetto alla quota di 2,90 sul segno 2, infine il pareggio sarebbe l’opzione leggermente più remunerativa, con il segno X a 3,05.