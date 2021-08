Diretta Crotone Brescia/ Streaming video tv: big-match (Coppa Italia)

DIRETTA CROTONE BRESCIA: SFIDA TRA BIG DELLA B

Crotone Brescia, in diretta alle ore 17.45 di oggi pomeriggio, lunedì 16 agosto 2021, è una partita che si giocherà allo stadio Ezio Scida della città calabrese per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2021-2022, che in questa nuova edizione ha cambiato formato nei primi turni.

La diretta di Crotone Brescia ci riserverà dunque le emozioni di una partita tra due formazioni che poi ambiranno ad essere grandi protagoniste anche nel campionato di Serie B, da dove il Crotone riparte dopo la retrocessione della scorsa stagione, mentre il Brescia è stato eliminato nei playoff dello scorso campionato cadetto. Tutto questo, con l’ulteriore fascino garantito dalla formula ad eliminazione diretta: ci si gioca tutto oggi, ricordiamo allora che in caso di parità al triplice fischio finale di Crotone Brescia si proseguirà con i tempi supplementari ed infine eventualmente anche con i calci di rigore. Che cosa succederà allo Scida?

DIRETTA CROTONE BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Brescia sarà garantita in chiaro per tutti su Canale 20, infatti Mediaset si è aggiudicata i diritti per la trasmissione della Coppa Italia e trasmette tutte le partite dei trentaduesimi di finale. Di conseguenza, sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite il servizio Mediaset Infinity. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO MEDIASET

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE BRESCIA

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Crotone Brescia, è doverosa una certa cautela dal momento che siamo ancora nel cuore dell’estate e del calciomercato e alla prima uscita ufficiale stagionale. Tuttavia, potremmo disegnare il Crotone di mister Francesco Modesto con il modulo 3-5-2 che potrebbe ancora essere imperniato su Simy in attacco, magari insieme a Musa Juwara per un reparto offensivo a trazione africana. La risposta del Brescia del nuovo allenatore Filippo Inzaghi dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-1-2 che potrebbe essere imperniato su Joronen in porta, Cistana in difesa, Bisoli in mediana e Ayè in attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Crotone Brescia secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Il Crotone parte leggermente favorito e il segno 1 è quotato a 1,92, mentre poi si sale a quota 3,45 sul segno 2 in caso di colpaccio del Brescia e fino a 3,70 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio.



