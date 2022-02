Diretta/ Crotone Brescia streaming video tv: tra sogni e incubi (Serie B)

DIRETTA CROTONE BRESCIA: SFIDA IN EQUILIBRIO!

Crotone Brescia, in diretta mercoledì 15 febbraio 2022 alle ore 18.30 presso lo stadio Ezio Scida di Crotone sarà una sfida valevole per la 23^ giornata del campionato di Serie B. Match che incrocia sogni e incubi, con i calabresi che al momento restano terzultimi a -5 rispetto alla zona play out, mentre il Brescia è in piena lotta per il salto in Serie A dopo aver riacciuffato, nella scorsa giornata di campionato, il pari al 90′ nel match interno contro l’Alessandria.

Diretta/ Brescia Alessandria (risultato finale 1-1): pareggia Moreo!

Le sfide del martedì offrono comunque un’occasione a entrambe le compagini: la sconfitta del Cosenza contro il Perugia porta potenzialmente il Crotone a -2 dai play out in caso di vittoria, mentre il Brescia vincendo sorpasserebbe Monza e Pisa e sarebbe sicuro almeno del terzo posto in solitaria. Nel match d’andata pari 2-2 tra Rondinelle e Squali allo stadio Rigamonti, il 28 settembre 2018 le due squadre si sono affrontate per l’ultima volta a Crotone, sempre 2-2 il risultato finale.

Diretta/ Reggina Crotone (risultato finale 1-0): decisivo il capolavoro di Montalto!

DIRETTA CROTONE BRESCIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Crotone Brescia sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

Diretta/ Cosenza Brescia (risultato finale 0-0): Matosevic rovina la festa a Palacio!

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE BRESCIA

Le probabili formazioni della diretta Crotone Brescia, match che andrà in scena allo stadio Ezio Scida di Crotone. Per il Crotone, Francesco Modesto schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Festa; Nedelcearu, Golemic, Cuomo; Mogos, Estevez, Awua, Sala; Kargbo, Marras; Maric. Risponderà il Brescia allenato da Filippo Inzaghi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Joronen; Sabelli, Cistana, Mangraviti, Pajac; Bertagnoli, Van de Looi, Bisoli; Leris, Ayé, Tramoni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Crotone Brescia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Crotone con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Brescia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.70.

© RIPRODUZIONE RISERVATA