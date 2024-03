Diretta/ Crotone Casertana (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! (Serie C, 25 marzo)

DIRETTA CROTONE CASERTANA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci arrivati alla diretta di Crotone Casertana. Gli squali hanno perso quattro volte nelle ultime cinque giornate, infilandoci una vittoria sul campo dell’Acr Messina, ma sono in netto calo: avevano aperto il girone di ritorno battendo Catania e Turris con 7 gol realizzati e zero subiti, da quel momento un solo successo in 11 gare con cinque sconfitte e altrettanti pareggi, tanto è vero che dalla quarta posizione in classifica il Crotone è passato alla settima, e non vince allo Scida dal 7 gennaio quando appunto aveva piegato il Catania, un calo sensibile per una squadra che sta davvero faticando a tenere il ritmo.

Video/ Monterosi Tuscia Crotone (1-0) gol e highlights: ci pensa Eusepi! (Serie C, 17 marzo 2024)

Anche la Casertana non sta facendo benissimo recentemente; tuttavia nelle 11 giornate di cui sopra i falchetti hanno timbrato 13 punti, dunque leggermente meglio anche se sono arrivate tre sconfitte nelle ultime sei giornate, fuori casa il successo manca dal 6 gennaio (a Monopoli) e fino a questo momento il girone di ritorno non è stato troppo brillante, anche qui c’è stato il calo in classifica passando dalla seconda alla quinta posizione. Adesso possiamo finalmente metterci comodi e stare a vedere cosa ci racconterà il terreno di gioco dello Scida: ci siamo davvero, la diretta di Crotone Casertana sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Monterosi Tuscia Crotone (risultato finale 1-0): Comi manca il pari! (Serie C, 17 marzo 2024)

CROTONE CASERTANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere in diretta Crotone Casertana servirà fare un abbonamento alla TV satellitare di Sky, in più andrà acquistato un pacchetto calcio che sbloccherà i canali dal 251 in poi dove la partita verrà trasmessa. Per chi preferisse lo streaming anche sulla piattaforma NowRv sarà possibile, con le medesime modalità, seguire questa partita.

CROTONE CASERTANA: I TESTA A TESTA

Ci avviciniamo alla diretta di Crotone Casertana parlando dei testa a testa di questa partita: va detto che in termini assoluti non sono pochi, ma appena due nel terzo millennio perché le due squadre hanno avuto percorsi diversi. In campionato questa sfida, terminata 1-1 al Pinto lo scorso 18 novembre, non si giocava dalla stagione 1986-1987, sempre in Serie C; abbiamo un’altra partita negli anni Duemila perché nell’agosto 2014 Crotone Casertana è stata un secondo turno di Coppa Italia, con vittoria esterna dei falchetti ai rigori. Dopo lo 0-0, decisivi gli errori di Aniello Salzano e Ernesto Torregrossa, per la Casertana aveva sbagliato Salvatore D’Alterio ma in modo ininfluente.

DIRETTA/ Casertana Virtus Francavilla (risultato finale 2-0): raddoppia Curcio! (17 marzo 2024)

In generale possiamo dire che nelle ultime dieci, per trovare le quali bisogna tornare fino all’ottobre 1974, la Casertana ha vinto tre volte compresa questa sfida di Coppa Italia, mentre sono due i successi del Crotone; gli squali non battono i falchetti dall’aprile 1987, era una partita casalinga per il girone C di Serie C (anche in quel caso la terza divisione era unica) ed era finita 1-0, il successo più recente dei campani in trasferta, considerando i 90 minuti, è invece quello dell’aprile 1966 ed è anche l’unico nella storia, dunque sull’epoca recente la diretta di Crotone Casertana non ha troppo da dirci… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CROTONE CASERTANA: UNA SFIDA DAL GUSTO PLAY-OFF

Crotone Casertana è in diretta dallo stadio Ezio Scida di Crotone, alle ore 20:45 di lunedì 25 marzo: si gioca per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C, girone C 2023-2024. Si affrontano due squadre che stanno disputando un campionato di spessore: i calabresi infatti, nonostante le due sconfitte di fila patite contro Latina e Monterosi Tuscia, stazionano ancora in zona play-off, al settimo posto. Sicuramente gli Squali avevano ambizioni di vertice ad inizio stagione ma un posto play-off sembra essere al sicuro e la promozione può rimanere ancora un obiettivo concreto.

Ancora meglio stanno facendo i campani ospiti, neo-promossi dalla Serie D. L’undici rossoblù, infatti, grazie al successo interno ottenuto contro la Virtus Francavilla, ha scavalcato il Taranto in classifica e ora staziona in quinta posizione. Rendimento di spessore, quindi, per la Casertana che ad inizio stagione sportiva non era sicuramente accreditata per le primissime posizioni del girone C.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote Snai di Crotone Casertana: il segno 1 che regola la vittoria della squadra calabrese vi farebbe guadagnare 1,85 volte l’importo che avrete pensato di investire su questa sfida; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3.20 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione campana, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 3.90 volte la somma messa sul piatto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA