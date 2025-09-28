Diretta Crotone Casertana streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone C di Serie C.

DIRETTA CROTONE CASERTANA: UNA PARTITA CLASSICA!

Con la diretta Crotone Casertana raccontiamo una partita che potremmo anche definire classica, in programma domenica 28 settembre con inizio alle ore 15:00. Siamo nel girone C di Serie C 2025-2026, per la settima giornata si affrontano due squadre che sono senza ombra di dubbio in un periodo diverso.

Il Crotone sta facendo molto bene: mercoledì sera il 2-1 esterno sull’Atalanta U23 ha rappresentato la seconda vittoria consecutiva, prima ancora due pareggi ma la serie positiva prosegue da tempo, ancora una volta gli squali si propongono come realtà che ha tutte le possibilità di centrare la promozione diretta.

La Casertana invece aveva avuto un buon avvio ma si è un po’ persa per strada: non vince da tre partite – se non altro ha pareggiato le ultime due, sempre per 1-1 – e sembra dover ancora ritrovare se stessa, ma comunque anche in questo caso ci sono gli estremi per parlare almeno di una corsa ai playoff.

Sicuramente poi nella diretta Crotone Casertana potrebbe venir fuori un esito a sorpresa; è quello che capiremo nel corso di questo pomeriggio allo stadio Scida, tra poco saremo in compagnia della partita ma nel frattempo dobbiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte dei due allenatori, con le probabili formazioni.

CROTONE CASERTANA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Emilio Longo sceglie il 4-2-3-1 anche per la diretta Crotone Casertana, un modulo nel quale Guido Gomez gioca trequartista ma rimane comunque cannoniere di una squadra che ha in Murano o Perlingieri il suo centravanti. Sugli esterni offensivi potrebbero giocare Zunno e Matteo Maggio, Stronati si candida per un posto in mediana con uno tra Sandri e Andrea Gallo mentre in difesa torna Cargnelutti a fare coppia con Berra, Andreoni (o Daniel Leo) e Walter Guerra invece sono i due terzini con Merelli portiere.

Federico Coppitelli risponde con un 4-3-3 nel quale De Lucia gioca in porta protetto da Rocchi e Kontek, Oukhadda il terzino destro con Falasca che insidia Liotti a sinistra, in mezzo al campo torna Salvatore Pezzella che dovrebbe affiancare Liano e Proia, da valutare con più attenzione invece il tridente offensivo dove Bentivegna può fare la prima punta così come l’esterno, nel secondo caso fuori uno tra Kevin Leone (che però ha segnato mercoledì a Foggia) e Yayah Kallon andando a inserire Giuseppe Romano o Casarotto come riferimento avanzato.

CROTONE CASERTANA: PRONOSTICO E QUOTE

Sulla diretta Crotone Casertana abbiamo il supporto dei bookmaker con il loro pronostico, nello specifico la Snai ci dice di un valore equivalente a 1,50 volte quanto investito sul segno 1 per la vittoria degli squali; con il pareggio regolato dal segno X si arriva a una quota pari a 3,70 la posta in palio e infine il segno 2, sul quale puntare per l’eventualità del successo dei falchetti, vi garantirebbe una vincita che corrisponde a 5,75 volte la cifra che avrete pensato di mettere sul piatto.