DIRETTA/ Crotone Catania (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie C, 7 gennaio 2024)

DIRETTA CROTONE CATANIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Crotone Catania sta per iniziare e in attesa dell’arrivo da parte del direttore di gara vi mostriamo le statistiche più importanti relativamente ad uno degli scontri più interessanti di questa giornata. Le due squadre, dal grande blasone, si ritrovano, tuttavia, al sesto e decimo posto rispettivamente dell’attuale classifica di serie C. Padroni di casa che hanno raccolto 32 punti in questo campionato con 29 gol fatti e 23 subiti. Grande merito delle reti realizzate va dato al duo formato da Tumminello e Gomez.

I due attaccanti hanno realizzato rispettivamente 9 e 8 gol con il primo in rete anche nella sfida vinta dai rossoazzurri in Coppa Italia serie C, valso il passaggio del turno. Dall’altra parte la squadra siciliana presente il duo formato da Samuel Di Carmine e Cosimo Chiricò autore rispettivamente di 6 e 5 reti. La formazione etnea si ritrova al decimo posto con 25 punti in campionato alla luce dei 19 gol fatti e 14 subiti. Catania che risulta essere la terza difesa meno battuta di questo campionato, meglio hanno fatto solamente Avellino e Juve Stabia. (Marco Genduso)

DIRETTA STREAMING VIDEO TV CROTONE CATANIA: DOVE VEDERLA?

Dove è possibile seguire la diretta di Crotone Catania? Se siete abbonati a Sky con un pacchetto calcio allora vi basterà sintonizzarsi sui canali dal 251 in poi. Altrimenti la piattaforma di streaming online Nowtv offre la possibilità di seguire tutte le partite di Serie C compresa questa dopo aver acquistato il pacchetto calcio, come su Sky dunque.

CROTONE CATANIA: GRANDE EQUILIBRIO

La diretta di Crotone Catania, in programma oggi 7 gennaio alle ore 18:30, promette di essere una partita avvincente. Il Crotone, pur avendo perso nell’ultima giornata, ha mostrato una buona forma recentemente con una serie di tre risultati utili consecutivi. Attualmente, si trova al sesto posto in zona playoff, dimostrando di essere una squadra competitiva nella lotta per la promozione. D’altra parte, il Catania arriva da una vittoria, ma ha perso punti preziosi nelle recenti prestazioni, rischiando di scivolare fuori dalla zona playoff se non riuscirà a invertire la rotta. Nonostante ciò, il Catania è una squadra che può reagire positivamente, e la partita contro il Crotone rappresenta un’opportunità per dimostrare la propria forza e risalire la classifica.

Entrambe le squadre avranno a cuore ottenere i tre punti per consolidare o migliorare la propria posizione in classifica. La competizione si preannuncia intensa, con entrambe le squadre che cercheranno di ottenere il massimo risultato possibile per continuare la loro corsa nella competizione. Sarà interessante vedere come si svilupperà la partita e quale squadra riuscirà a imporsi. Gli appassionati possono aspettarsi una sfida combattuta e piena di emozioni, con entrambe le squadre desiderose di conquistare i tre punti in palio.

CROTONE CATANIA: PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta di Crotone Catania, le probabili formazioni prevedono che il Crotone opti per una difesa a tre, conferendo solidità alla propria manovra. La presenza di Papini come terzino destro potrebbe aggiungere spinta alla squadra calabrese. Il Crotone si affiderà a D’Ursi per la creatività e per supportare la coppia d’attacco. Dal canto suo, il Catania dovrebbe schierarsi con un modulo 4-2-3-1, la stessa formazione con cui ha ottenuto una convincente vittoria per 4-0 nell’ultima partita. Chirico, giocatore chiave, dalla posizione di esterno destro, è abile nell’accentrarsi e creare pericoli, mentre Zammarini, il mediano, offre sia spinta che qualità alla manovra siciliana.

Entrambe le squadre sembrano puntare su una formazione equilibrata, cercando di sfruttare le caratteristiche dei propri giocatori chiave. Il Crotone cercherà di fare leva sulla sua difesa solida e sull’ispirazione di D’Ursi, mentre il Catania mirerà a mantenere l’efficacia offensiva mostrata nella recente vittoria, con Chirico e Zammarini in ruoli cruciali. Questa sfida promette quindi di essere equilibrata e ricca di spunti interessanti da parte di entrambe le squadre. Gli appassionati possono aspettarsi un match avvincente con lotta in ogni settore del campo.

CROTONE CATANIA, LE QUOTE

Per chi volesse azzardare nella diretta di Crotone Catania, sappiate che le quote per il segno 1, ossia la vittoria della squadra di casa su Betclic è data a 1,7. Mentre il pareggio dato con il segno x sulla Snai è dato a 1,9. Attenzione alla quota di Eurobet che invece da per vincente il Catania con una quota di 1,65.

