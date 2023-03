Diretta/ Crotone Catanzaro streaming video tv: i pitagorici ospitano la capolista

DIRETTA CROTONE CATANZARO: SCONTRO AL VERTICE

La diretta di Crotone Catanzaro, in programma lunedì 13 marzo alle ore 20:30, è il grande scontro del trentunesimo turno di Serie C. La seconda in classifica ospita la capolista in questo big match del Girone C, che però sembra già di fatto compromesso. Se nella partita secca può succedere di tutto, la differenza tra le due compagini è di quattordici punti con sole otto gare al termine. I pitagorici comunque sono reduci da quattro risultati utili consecutivi, tre di essi però sono pareggi . Il Catanzaro invece, dopo aver registrato una clamorosa sconfitta con la Viterbese, ha segnato quattrodici gol nelle successive tre partite battendo il Monopoli 6-0, la Juve Stabia 4-1 e l’Avellino con lo stesso risultato.

In casa il Crotone ha una difesa strepitosa con solamente tre gol subiti in quattrodici partite, realizzandone diciassette che sono valsi trentaquattro punti, la seconda miglior media dopo quella del Catanzaro. I giallorossi non hanno solo un rendimento ottimo tra le mura amiche, ma anche in trasferta: trentuno punti, gli stessi del Crotone ma con due partite in meno rispetto ai rossoblu.

MILAN CROTONE CATANZARO VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Crotone Catanzaro sarà trasmessa da Eleven Sports, piattaforma che attraverso un abbonamento mensile o stagionale permette di gustarsi tutte le partite di Serie C, di tutte e tre i gironi.

La diretta Crotone Catanzaro è visibile anche in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato attraverso l’applicazione o il sito Eleven Sports. Per questo incontro specifico, non si sa ancora se si potrà vedere su Sky, che ogni turno di campionato seleziona solamente alcune partite da trasmettere sui propri canali satellitari

CROTONE CATANZARO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Crotone Catanzaro vedono i padroni di casa disporsi con il 4-2-3-1. In porta Dini con difesa composta da Calapai, Gigliotti, Cuomo e Crialese. In mediana Carraro farà coppia con Petriccione mentre la trequarti vede Kargo e Chirico sugli esterni, D’Ursi centrale e in avanti il solo Gomez.

I giallorossi rispondono con il 3-5-2 che ha annichilito l’Avellino la scorsa giornata. Fulginati portiere titolare, trio difensivo con Brighenti, Fazio e Scognamiglio. Situm esterno di destra mentre Vandeputte sull’out mancino. Ghion in cabina di regia supportato dalle mezzali Verna e Sounas. Biasci e Iemmello il tandem offensivo.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Crotone Catanzaro vedono favorita la squadra ospite. Secondo Snai, il successo giallorossa è quotato 2.30 contro i 2.95 relativi alla vittoria dei padroni di casa. Il segno X è offerto a 3.20.

L’Over 2.5 è quotato a 2.25, tanto in più rispetto all’esito opposto che lo possiamo trovare a 1.55. Meno ampia la forbice tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1.95 e 1.75.











