Diretta/ Crotone Cittadella streaming video tv: pitagorici alla rincorsa (Serie B)

DIRETTA CROTONE CITTADELLA: PARTITA COMBATTUTA!

Crotone Cittadella, in diretta sabato 5 febbraio 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Ezio Scida di Crotone, sarà una sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B. Prosegue la rincorsa dei pitagorici ad una salvezza che appare complicata ma alla quale la squadra sta dimostrando di credere. La rimonta in extremis in casa del Parma ne è la prova, anche se al momento il Crotone resta distanziato di 4 lunghezze dal Cosenza e dunque anche dalla possibilità di disputare i play out a fine stagione.

Il Cittadella resta al momento un punto in ritardo rispetto all’ottavo posto e alla zona play out. Quello in casa contro il Cosenza è stato il terzo pareggio consecutivo per i veneti che restano in lizza per la zona alta della classifica ma hanno bisogno di maggiore continuità. All’andata Cittadella vincente con un pirotecnico 4-2 contro il Crotone, l’ultimo precedente disputato allo stadio Ezio Scida tra le due formazioni risale al 30 novembre 2019, finì con un pareggio col punteggio di 1-1.

DIRETTA CROTONE CITTADELLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Cittadella sarà affidata ai canali della televisione satellitare: la Serie B infatti è trasmessa integralmente su Sky, e dunque gli abbonati potranno assistere a questa partita sfruttando anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Sarà una visione in mobilità anche quella garantita da DAZN, che come nella passata stagione resta il fornitore di tutti i match del campionato cadetto (in questo caso potrà essere utilizzata anche una smart tv dotata di connessione a internet).

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE CITTADELLA

Le probabili formazioni della diretta Crotone Cittadella, match che andrà in scena all’Ezio Scida di Crotone. Per il Crotone, Francesco Modesto schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Contini; Cuomo, Canestrelli, Paz; Mogos, Vulic, Zanellato, Awua, Sala; Maric, Mulattieri. Risponderà il Cittadella allenato da Edoardo Gorini con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Kastrati; Mattioli, Frare, Adorni, Benedetti; Vita, Pavan, Branca; Antonucci; Baldini, Okwonkwo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Ezio Scida di Crotone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Crotone con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Cittadella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.60.

