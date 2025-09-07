Diretta Crotone Cosenza, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Scida per la terza giornata di Serie C 2025/2026 girone C.

DIRETTA CROTONE COSENZA (RISULTATO 0-0): INTERVALLO

Crotone Cosenza 0-0: primo tempo senza gol allo Scida nel derby calabrese, possiamo dire sia successo poco anche se qualcosa abbiamo pur sempre visto, il Cosenza a dire il vero si è visto soltanto alla mezz’ora con un bel tiro da fuori di Mazzocchi che però è terminato a lato, in precedenza invece era stato il Crotone a sfiorare il gol con Maggio che, saltato Cimino, ci aveva provato trovando la parata a terra di Vettorel sul primo palo. Nel finale i padroni di casa hanno anche protestato per un presunto secondo cartellino giallo da comminare a Kouan, che in effetti si è reso conto di quanto sia stato avventato: ha chiesto subito scusa, venendo graziato dall’arbitro.

Video Cosenza Salernitana (1-2)/ Gol e highlights: Inglese completa la rimonta! (Serie C, 31 agosto 2025)

Ultima occasione del primo tempo per il Crotone, ancora una volta: uno schema su punizione a liberare Caporale, parata senza problemi di Merelli e tra l’altro c’era anche fallo in attacco. Diciamo allora che per il momento il derby di Calabria non sta entusiasmando: possiamo solo sperare che nel secondo tempo la musica cambi, e magari possiamo anche vedere qualche gol tra le due squadre. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Cosenza Salernitana (risultato finale 1-2): rimonta con Inglese! (oggi 31 agosto 2025)

DIRETTA CROTONE COSENZA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Si potrà vedere in televisione sul canale Sky Sport 251 la diretta Crotone Cosenza. Gli abbonati a Sky avranno dunque modo di seguire questa partia senza andare allo stadio. Un altro metodo è rappresentato dallo streaming offerto dall’applicazione Sky Go sui dispositivi più aggiornati sempre per gli iscritti alla piattaforma satellitare.

CROTONE COSENZA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Tra poco inizierà finalmente il derby in diretta Crotone Cosenza, ma prima di immergerci nel rettangolo verde che è caldissimo anche a pochi giri di orologio dal fischio iniziale, vediamo un po’ di numeri e statistiche per capire chi tra le due compagini può davvero definirisi favorita assoluta e che può portare quindi i tre punti a casa questa sera. il bilancio pende in favore dei calabresi: nelle ultime 5 gare, il Crotone ha vinto 3 volte, pareggiato 1 e perso 1, segnando in media 1 gol per gara e subendone 1,2.

DIRETTA/ Altamura Crotone (risultato finale 0-4), poker e prima vittoria calabrese (oggi 31 agosto 2025)

Guardando al contesto di categoria, il Cosenza ha vinto 3 dei 5 confronti contro il Crotone, mentre quest’ultimo ha avuto solo una vittoria, con una media di 0,2 gol realizzati contro i 0,6 subiti. È un confronto che fotografa una sfida tattica e serrata, con il Crotone leggermente più efficace sotto porta, ma il Cosenza capace di tenere il ritmo e approfittare di spazi alti. Sembra dunque una partita da non perdersi nemmeno per quanto riguarda i numeri, perciò mettetevi comodi che tra qualche istante sarà diretta di Crotone Cosenza, match che godrà come per tutte le partite di Serie C del nostro commento live. (agg. Gianmarco Mannara)

CROTONE COSENZA, ALTRO SCONTRO FRA ROSSOBLU

Si scende in campo domenica 7 settembre 2025 alle ore 17:30 per la diretta Crotone Cosenza. Presso lo Stadio Ezio Scida si tiene un altro scontro fra club rossoblu nel girone C in questo weekend di campionato valevole per la terza giornata della Serie C, stagione 2025/2026.

I padroni di casa, una volta passato il turno in Coppa Italia Serie C vincendo contro il Catania, non hanno poi esordito bene in quella che è la regular season venendo sconfitti tra le mura amiche dal Crotone. Nell’ultimo weekend però i Pitagorici hanno saputo riscattarsi rifilando un poker in trasferta al Team Altamura.

Al Cosenza invece le cose sono andate ben peggio, non avendo ancora conosciuto la vittoria in questa nuova annata appena cominciata. I Lupi della Sila hanno innanzitutto già detto addio alle proprio speranze di successo in Coppa essendo stati eliminati ai trentaduesimi di finale dal Monpoli rimediando una sconfitta di misura.

Nelle prime due giornata della competizione principale poi hanno strappato un pareggio per 2 a 2 sempre contro il Monopoli e sono stati poi battuti per 2 a 1 dall’ambiziosa Salernitana, la cui sfida con l’Atalanta Under 23 è stata rinviata al prossimo 17 settembre a causa degli impegni delle Nazionali che coinvolgono i giovani bergamaschi.

DIRETTA CROTONE COSENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Crotone Cosenza si può pensare all’impiego del 4-2-3-1 con Merelli, Andreoni, Cargnelutti, Di Pasquale e Guerra nelle retrovie, Vinicius Negro e Sandri in mediana, Zunno, Murano e Maggio alle spalle di Gomez ragionando sulle scelte del tecnico di casa Emilio Longo. L’allenatore degli ospiti Buscè potrebbe invece decidere di utilizzare il modulo 3-5-2 con Vettorel fra i pali, D’Orazio, Caporale e Barone in difesa, Contoliano, Dametto, Kouan, Garritano ed Arioli a comporre il centrocampo mentre Florenzi e Mazzocchi saranno la coppia d’attacco.

DIRETTA CROTONE COSENZA, LE QUOTE

Per concludere l’analisi della diretta Crotone Cosenza si deve curiosare anche tra le quote del derby calabrese. I padroni di casa potrebbero essere favoriti secondo Snai, con il segno 1 quotato a 2,20, ma non ci sono enormi differenze. Un colpaccio del Cosenza varrebbe 2,95, il pareggio 3,10: almeno sulla carta, sembra essere difficile sbilanciarci.