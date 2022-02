Diretta Crotone Cosenza/ Streaming video tv: derby di bassa classifica (Serie B)

DIRETTA CROTONE COSENZA: PUNTI PESANTI IN CHIAVE SALVEZZA

Via alla 25esima giornata del campionato di Serie B con la diretta di Crotone Cosenza, derby che si giocherà oggi, nel turno infrasettimanale. Il match, in programma oggi, mercoledì 23 febbraio allo stadio Scida alle 18.30, vedrà contrapposte le due squadre calabresi, che stanno vivendo un periodo non particolarmente positivo. La squadra di casa ha soli 14 punti in classifica, ottenuti in 24 gare. Nelle ultime cinque sfide ha ottenuto due pareggi e tre sconfitte. Gli ospiti invece sono reduci da tre pareggi e due sconfitte: hanno 19 punti in classifica. La sfida, dunque, potrebbe dire molto in ottica salvezza.

DIRETTA CROTONE COSENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Dove sarà possibile seguire la diretta tra Crotone e Cosenza? Il match in programma oggi, mercoledì 23 febbraio, sarà in diretta su Dazn. Per poter seguire la sfida, dunque, sarà fondamentale avere un abbonamento alla piattaforma streaming, che può essere mensile o annuale attraverso altre piattaforme come Tim Vision. La gara si potrà seguire inoltre in streaming su smartphone o tablet, perché ricordiamo che Dazn si può vedere soltanto attraverso internet.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE COSENZA

La diretta di Crotone Cosenza comincerà oggi alle 18:30. Scopriamo le probabili formazioni del match. Il Crotone dovrebbe scendere in campo con un 3-4-2-1 mentre gli ospiti di Bisoli dovrebbero rispondere con il 3-4-3. Andiamo a scoprire le possibili scelte dei due tecnici.

CROTONE (3-4-2-1): Saro; Cuomo, Golemic, Vulic; Mulattieri, Kone, Calapai, Marras; Giannotti, Kargbo; Nedelcearu. All. F. Modesto.

COSENZA (3-4-3): Matosevic; Camporese, Rigione Vaisanen; Bittante, Carraro, Ndoj, Liotti; Situm, Larrivey, Caso. All. P. Bisoli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Come finirà la gara in diretta tra Crotone e Cosenza? Secondo i bookmakers, la squadra di casa è la favorita. La Snai, infatti, quota l’1 a 2.05. Il pareggio nel derby, l’X, è quotato 3.15. Il 2 del Cosenza, invece, è dato a 3.90. Le quote delle scommesse pensano dunque che la favorita sia la squadra di casa, ma attenzione: il calcio, come sempre, è imprevedibile? Come finirà il derby di Calabria? Le quote rispecchieranno l’andamento del match oppure no?

