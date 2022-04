DIRETTA/ Crotone Cremonese video streaming tv: lombardi avanti nei precedenti

DIRETTA CROTONE CREMONESE: TESTA A TESTA

Aspettando la diretta di Crotone Cremonese, dobbiamo ammettere che è molto breve la storia di questa partita, la quale infatti vanta solamente sette precedenti, anche se tutti in Serie B e piuttosto recenti, perché giocati dal mese di dicembre 2005 in poi. Il bilancio sicuramente sorride alla Cremonese, che infatti ha saputo conquistare ben quattro vittorie a fronte di due successi per il Crotone e un solo pareggio.

Attenzione però alla enorme incidenza del fattore campo: le quattro vittorie lombarde sono giunte tutte a Cremona, mentre nelle tre partite giocate a Crotone si contano le due vittorie calabresi e l’unico pareggio. Non stupisce allora osservare che la partita d’andata, giocata allo stadio Zini venerdì 10 dicembre scorso, terminò con la vittoria casalinga per 3-2 della Cremonese, che però oggi dovrà cercare la prima vittoria di sempre sul campo del pericolante Crotone. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CROTONE CREMONESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Crotone Cremonese sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile vedere la partita Crotone Cremonese in diretta streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

CAPOLISTA AL SICURO?

La diretta di Crotone Cremonese andrà in scena allo Stadio Ezio Scida lunedì 25 aprile: il fischio di inizio è in programma alle 15.00. Quello che si disputerà in occasione della trentaseiesima giornata del campionato di Serie B è sostanzialmente un testa-coda. La capolista, infatti, sarà ospite degli Squali, che è penultimo e sostanzialmente si giocherà le ultime chances di salvezza contro l’avversario più ostico della categoria cadetta. La partita odierna sulla carta vede in tal senso soltanto una squadra come favorita. I grigiorossi infatti daranno il tutto per tutto per blindare la promozione diretta.

Gli ultimi risultati rispecchiano l’andamento in classifica delle due squadre. La Cremonese infatti è reduce dalla vittoria contro il Cosenza, che ha messo una pezza alla sconfitta maturata nel turno precedente in casa del Frosinone. Il Crotone, invece, manca il successo da cinque turni: nell’ultimo hanno ottenuto un pari contro la Spal.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE CREMONESE

Le probabili formazioni di Crotone Cremonese non risentono di particolari assenze, salvo quella di Cangiano, che si è infortunato, per i padroni di casa. Rientrano dalla squalifica, invece, Giannotti e Golemic. Il tecnico rossoblù Francesco Modesto dovrebbe dunque proporre un 3-4-1-2 così strutturato: Festa; Cuomo, Golemic, Nedelcearu; Mogos, Awua, Estevez, Schnegg; Kone, Maric, Mulattieri. Anche gli ospiti possono contare sui loro uomini migliori. Il tecnico grigiorosso Fabio Pecchia dovrebbe dunque schierare i suoi in un 4-2-3-1 così disegnato: Carnesecchi; Casasola, Bianchetti, Meroni, Sernicola; Fagioli, Castagnetti; Zanimacchia, Gaetano, Buonaiuto; Ciofani.

QUOTE CROTONE CREMONESE

Le quote di Crotone Cremonese, offerte dall’agenzia di scommesse Sisal, danno gli Squali per vinti. Il trionfo dei padroni di casa, con il segno 1, è proposto infatti a 5,00. Il pareggio, con il segno X, si trova invece a 3,70. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è infine quotato a 1,62.











