Diretta Crotone Empoli/ Streaming video DAZN: rilancio dei toscani? (Serie B)

Crotone Empoli, diretta dal signor Ivano Pezzuto, domenica 15 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Ezio Scida di Crotone, sarà una delle sfide in programma nella terza giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Mezzo passo falso all’esordio per i calabresi, che in casa non sono andati oltre il pari a reti bianche nella sfida contro il Cosenza, derby calabrese che non ha regalato soddisfazioni. Molto meglio per gli Squali la sfida in trasferta con la vittoria in casa di quella che era segnalata come la squadra più in forma del campionato, lo Spezia, battuto 1-2 al Picco. Ora un altro big match all’orizzonte per il Crotone, contro un Empoli segnalato tra le squadre favorite di questo nuovo campionato di Serie B. Toscani vincenti all’esordio in casa contro la Juve Stabia, poi è arrivato un pareggio sul campo di un’altra formazione appena retrocessa dalla Serie A, il Chievo che ha rimontato con Djordjevic l’iniziale gol del vantaggio toscano firmato da Dezi.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN: COME VEDERE LA PARTITA

Crotone Empoli, domenica 15 settembre 2019 alle ore 15.00, non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul satellite oppure sul digitale terrestre. La diretta esclusiva del match sarà affidata a DAZN, in diretta streaming video via internet collegandosi con l’applicazione tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, o direttamente al sito per seguire dal diretta streaming video via internet dell’incontro tramite pc.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE EMPOLI

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Crotone Empoli, domenica 15 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Ezio Scida di Crotone, sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie B 2019/20. 3-5-2 per il Crotone allenato da Giovanni Stroppa schierato con: Cordaz, Cuomo, Golemic, Gigliotti, Molina, Benali, Barberis, Zanellato, Mazzotta, Simy, Messias. Risponderà con un 4-3-1-2 l’Empoli di Christian Bucchi schierato con: Brignoli, Veseli, Romagnoli, Nikolau, Balkovec, Dezi, Stulac, Bandinelli, Laribi, Moreo, La Gumina.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Crotone favorito per la conquista della vittoria contro l’Empoli. Vittoria in casa quotata 2.60, pareggio proposto a una quota di 3.10 mentre l’affermazione in trasferta viene offerta a una quota di 2.80. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 è fissata a 2.05, la quota dell’under 2.5 viene proposta a 1.75.



