DIRETTA CROTONE FERALPISALÒ (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Crotone Feralpisalò non ha precedenti in campionato: non potrebbe essere altrimenti, considerando che gli squali erano già in Serie C lo scorso anno quando i Leoni del Garda hanno giocato il primo, storico torneo in Serie B, e se parliamo di serie minori la distanza geografica (oltre 1100 chilometri) impedisce che le due squadre si trovino nello stesso girone. Tuttavia, giova ricordare che dieci anni fa Crotone e Feralpisalò hanno disputato quello che fino a oggi era l’unico match: si tratta del secondo turno di Coppa Italia, e quella squadra calabrese guidata da Ivan Juric avrebbe poi conquistato una straordinaria promozione in Serie A, venendo salvata l’anno seguente dal capolavoro di Davide Nicola.

Sia come sia, il 9 agosto 2015 lo stadio Ezio Scida aveva ospitato questa partita di Coppa Italia: due squadre di categorie differenti ma entrambe ancora poco rodate, il Crotone non aveva particolarmente brillato ma, negli ultimi istanti del primo tempo, Pietro De Giorgio aveva piazzato la zampata giusta per la qualificazione, la Feralpisalò nel suo tentativo di rimonta era rimasta in inferiorità numerica al 57’ per l’espulsione di Simone Guerra, fino allo scorso mercoledì protagonista nei playoff di Serie C con la Juventus Next Gen. Adesso però è davvero arrivato il momento di seguire insieme questa partita: diamo il via alla diretta Crotone Feralpisalò! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CROTONE FERALPISALÒ INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

L’appuntamento è su Sky o su Now per seguire la diretta Crotone Feralpisalò. L’emittente satellitare trasmetterà in televisione questa sfida dei playoff di Serie C sul canale Sky Sport 253. Lo streaming sarà invece garantito dalle applicazioni di Sky Go e NOW TV.

CROTONE FERALPISALÒ, IN CAMPO ANCHE I LOMBARDI

Inizia domenica 11 maggio 2025 alle ore 20:00 la diretta Crotone Feralpisalò. Presso lo Stadio Ezio Scida gli ospiti stanno per esordire nei playoff dopo aver terminato la stagione regolare al terzo posto nel girone A, rimediando oltretutto una sconfitta nell’ultima giornata contro l’Arzignano Valchiampo. I gardesani si sono messi alle spalle di Padova e Vicenza, distante ben nove lunghezze, per sognare la promozione in Serie B nella prossima stagione 2025/2026.

I padroni di casa sono invece al loro secondo impegno nei playoff avendo pareggiato, senza segnare, e quindi eliminato un’ottima Juventus Next Gen. I bianconeri, noni nella graduatoria del girone C, si sono dovuti arrendere soltanto al miglior piazzamento finale conquistato dagli Squali, quarti con i loro cinquantaquattro punti. Bisognerà combinare qualcosa di più in fase offensiva se i pitagorici vorranno avere ragione di una compagine sulla carta a loro superiore.

DIRETTA CROTONE FERALPISALÒ, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il tecnico Longo non dovrebbe rinunciare al canoninco 4-2-3-1 con D’Alterio, Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron, Vinicius, Gallo, Silva, Tumminello, Vitale e Gomez per i rossoblu se ragioniamo sulle probabili formazioni della diretta Crotone Feralpisalò. Nemmeno mister Aimo Diana dovrebbe quindi discostarsi dal modulo 3-5-2 con Rinaldi, Luciani, Pasini, Rizzo, Cabianca, De Francesco, Zennaro, Balestrero, Boci, Di Molfetta e Crespi per iniziare la sfida in trasferta con i suoi Leoni del Garda.

DIRETTA CROTONE FERALPISALÒ, LE QUOTE

Il fattore campo potrebbe essere determinante nelle quote proposte dai bookmakers per il pronostico dell’esito finale della diretta Crotone Feralpisalò. Secondo il parere di Sisal, ad esempio, i rossoblu sono favoriti ed il loro successo è quotato a 2.00 dall’agenzia di scommesse. Il pareggio, indicato dal segno x, è pagato a 3.10 mentre il 4.00 con cui è stato fissato il 2, e cioè il successo dei verdazzurri, lascia intendere che la Feralpisalò dovrà lottare se vorrà davvero passare il turno.