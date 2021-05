Diretta/ Crotone Fiorentina (Serie A) streaming video tv: i calabresi salutano

DIRETTA CROTONE FIORENTINA: CON LA TESTA GIA’ AL PROSSIMO CAMPIONATO…

Crotone Fiorentina, in diretta sabato 22 maggio 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Ezio Scida di Crotone, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata di ritorno di Serie A. Saluta il Crotone dopo una stagione difficile, che ha sancito la seconda retrocessione nelle tre stagioni vissute dagli Squali nella massima serie nella loro storia. Nonostante questo il finale di campionato della formazione allenata da Serse Cosmi è stato più che dignitoso, con il Crotone che è riuscito a togliersi soddisfazioni importanti e addirittura a essere l’arbitro decisivo della lotta per non retrocedere, con il pareggio strappato al Benevento nello scorso weekend, impedendo di fatto ai sanniti di giocarsi l’ultimo match in casa del Torino con la speranza di salvarsi con una vittoria.

Brutta stagione anche per la Fiorentina che è riuscita almeno a togliersi dalla bagarre della lotta per non retrocedere con un certo anticipo, dopo la vittoria contro la Lazio che ha messo definitivamente al sicuro i viola. Iachini ha già salutato pur avendo traghettato per due stagioni consecutive la squadra verso lidi tranquilli, il presidente Commisso ha preannunciato rivoluzioni per provare a far tornare il club toscano almeno in lotta per un posto in Europa League dopo diverse annate amare.

DIRETTA CROTONE FIORENTINA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Fiorentina sarà garantita in esclusiva per gli abbonati di Sky Sport, che detiene i diritti di 7 delle 10 partite della giornata di Serie A comprese nel pacchetto della televisione satellitare, che fornirà di conseguenza anche la diretta streaming video, sempre riservata ai propri abbonati, tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE FIORENTINA

Le probabili formazioni della sfida tra Crotone e Fiorentina allo stadio Ezio Scida. I padroni di casa allenati da Serse Cosmi scenderanno in campo con un 3-4-1-2 e questo undici titolare: Crespi; Djidji, Marrone, Cuomo; Pereira, Cigarini, Benali, Molina; Messias; Ounas, Simy. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Giuseppe Iachini con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Terracciano; Caceres, Martinez Quarta, Igor; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Crotone e Fiorentina, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 3.45 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 4.00 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 1.85 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



