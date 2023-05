Diretta Crotone Foggia/ Risultato live, dove vedere la partita del 31 maggio 2023 in streaming video tv

DIRETTA CROTONE FOGGIA, AI ROSSONERI BASTA IL PARI

La diretta Crotone Foggia, in programma mercoledì 31 maggio alle ore 20:30, racconta di un match fondamentale valido per i quarti di finale dei playoff Serie C. All’andata giocata in Puglia sono stati i padroni di casa ad aver la meglio grazie al gol di Peralta al ventesimo della ripresa. Considerando che in caso di pareggio sarebbe stato il Crotone a passare il turno, il Foggia si è assicurato in questo modo il “doppio risultato” proprio in virtù dell’1-0 dello Zaccheria.

Video/ Foggia Crotone (1-0) gol e highlights: Peralta decide l'andata (Playoff Serie C, 27 maggio 2023)

Il Crotone è stata la squadra con più tra le seconde classificate di Serie C: 80 i punti dei pitagorici contro i 62 del Pordenone e i 79 ottenuti dal Cesena. Dunque per i rossoblu si tratta del primo turno disputato in questi playoff, a differenza del Foggia che ha già dovuto vedersela con Potenza e Audace Cerignola. Nel primo turno è bastato il pareggio per 1-1 in gara secca mentre con i gialloblu, dopo aver perso 4-1 all’andata, i rossoneri hanno vinto 3-0 con due gol tra il 94′ e il 97′.

DIRETTA/ Foggia Crotone (risultato finale 1-0): decide Peralta!

CROTONE FOGGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Foggia non è disponibile sui canali in chiaro o satellitare e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C.

La visione di Crotone Foggia sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

CROTONE FOGGIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Crotone Foggia vedono i pitagorici schierarsi col 4-2-3-1. In porta Branduani, quartetto arretrato con Mogos, Golemic, Cuomo e Giron. In regia Vitale e Petriccione mentre sulla trequarti folta presenza con Tribuzzi, D’Ursi e Chirico. Davanti Gomez a guidare l’attacco.

Video/ Foggia Audace Cerignola (3-0) gol e highlights: miracolo allo Zaccheria!

Il Foggia risponde con il 3-5-2 con in porta Domingo, difesa composta da Leo, Kontek e Rizzo. Sugli esterni di centrocampo Bjarkason e Costa mentre Frigerio-Petermann-Schienetti al centro. Davanti cr, autore del gol decisivo all’andata, dividerà con Beretta l’attacco.

CROTONE FOGGIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Crotone Foggia danno per favorita la squadra di casa a 1.70. Sempre secondo bet365, il pareggio è dato a 3.45 mentre il successo pugliese a 4.50.

Molto simili invece le quote per quanto concerne il passaggio del turno: il Crotone è dato a 1.83 mentre il Foggia a 1.80 per via del successo dell’andata che numericamente mette avanti la squadra rossonera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA