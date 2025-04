Diretta Crotone Foggia (risultato 0-0): si comincia!

Via alle statistiche per la diretta di Crotone Foggia: il Crotone mostra un’efficacia offensiva nettamente superiore, con una media gol segnati di 1.84 a partita contro l’1 dei rossoneri. I calabresi sono tra le squadre più prolifiche, ma allo stesso tempo pagano qualcosa dietro: i 1.41 gol subiti in media testimoniano una difesa fragile che spesso vanifica quanto costruito in attacco. Il Foggia, al contrario, ha numeri più bassi in zona gol ma si difende meglio, anche se la media di 1.48 gol incassati per gara non è comunque rassicurante.

La differenza nei risultati si riflette chiaramente nel dato sulle vittorie: il Crotone porta a casa i tre punti nel 43.75% dei casi, contro appena il 22.58% dei pugliesi. Le due squadre tendono a disputare gare vivaci: il Crotone registra un clamoroso 93.75% di partite con almeno due gol (Over 1.5), e ben il 65.62% va anche oltre (Over 2.5). Anche il Foggia non è da meno, con rispettivamente 67.74% e 48.39%, segno che le difese non sempre reggono, ma lo spettacolo non manca. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Crotone Foggia streaming video e tv, dove seguirla

La diretta Crotone Foggia sarà giocata allo Stadio Ezio Scida ma per i tifosi che non saranno presenti sarà visibile in tv su Sky Sport mentre sugli smartphone sarà visibile in diretta streaming video su SkyGo e NowTv.

Crotone Foggia, rossoneri cercano punti

Alle 20.30 andrà in scena la diretta Crotone Foggia per la trentaseiesima giornata del girone C di Serie C, gli squali stanno vivendo un momento fantastico fermato solo dalla sconfitta 4-1 in casa della Juventus U23 ma possono ancora cercare di guadagnarsi una posizione migliore in classifica, ovvero il terzo posto, che gli permetterebbe di saltare il primo turno dei playoff riducendo la possibilità di venire eliminati.

I rossoneri invece sono fuori dalla zona playout ma non di molto e portare a casa dei punti gli permetterebbe di essere più tranquilli in queste ultime giornate e non dover più pensare ai possibili scenari che li vedrebbero invischiati nella lotta salvezza.

Crotone Foggia, probabili protagonisti della sfida

I tecnici dovranno fare a meno di alcuni interpreti per la diretta Crotone Foggia e faranno affidamento ai giocatori delle rotazioni che più hanno convinto durante la settimana di allenamenti, per il mister di casa Armini sarà squalificato e quindi il 4-3-3 sarà composto da D’Alterio in porta, Rispoli, Cargnelutti, Di Pasquale e Groppelli in difesa, Tumminello, Gallo e Stronati in mezzo al campo, Ricci, Murano e Vitale in attacco.

I pugliesi di Luciano Zauri invece cambieranno Parodi e Felicioli rispetto alla sconfitta 4-0 in casa della Casertana, schierando il 4-3-3 con De Lucia, Silvestro, Dutu, Marzupio, Camigliano, Tascone, Pazienza e Da Riva, Zunno, Touho e Emmausso.

Diretta Crotone Foggia, quote e possibile esito finale

Per Pokerstars e tutti gli altri siti di scommesse il successo del Crotone è il risultato che vedremo alla fine dei 90 minuti, per questo gli viene data una quota bassa di 1.80, per la vittoria del Foggia invece, risultato meno probabile, il valore fissato è quello di 7.50, mentre il pareggio sarà pagato 2.40.