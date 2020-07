Diretta Crotone Frosinone/ Streaming video Dazn, sfida importante per Nesta (Serie B)

Crotone Frosinone, in diretta dallo stadio Ezio Scida, sarà il match che andrà in scena alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 27 luglio 2020, per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B. Atmosfera di festa per i calabresi che dopo due anni hanno centralo la seconda promozione in Serie A della loro storia. Una parabola vincente per il tecnico Giovanni Stroppa, arrivato sulla panchina degli Squali quando nella scorsa stagione erano in zona retrocessione e, dopo averli salvati, nella nuova stagione li ha guidati fino al ritorno nella massima serie, nonostante le difficoltà del lockdown. Difficoltà che hanno pesato molto sul rendimento del Frosinone di Nesta, in pole position per il secondo posto prima dell’interruzione e poi scivolato inesorabilmente indietro dopo la ripresa. I ciociari sono quinti in questo momento, ma con soli 3 punti di vantaggio su Chievo e Pisa al nono posto, fuori dalla zona play off. E nell’ultima partita hanno perso in casa contro un’altra squadra nella stessa condizione del Crotone, il Benevento dei record di Inzaghi già da settimane promosso in Serie A. Non uscire dalla crisi potrebbe costare ai gialloazzurri anche la partecipazione agli spareggi promozione, esclusione impensabile prima del lockdown.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Frosinone non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE FROSINONE

Le probabili formazioni del match tra Crotone e Frosinone presso lo stadio Ezio Scida. I padroni di casa del Crotone allenato da Giovanni Stroppa scenderanno in campo scegliendo un 3-5-2 come modulo di partenza e con questo undici titolare: Cordaz; Golemic, Marrone, Cuomo; Gerbo, Benali, Barberis, Zanellato, Molina; Simy, Messias. Il Frosinone guidato in panchina da Alessandro Nesta risponderà invece con un 3-4-1-2 schierando questa formazione titolare dal primo minuto: Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Paganini, Gori, Haas, Beghetto; Rohden; Novakovich, Dionisi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Crotone Frosinone. Considerati moderatamente favoriti gli ospiti rispetto ai calabresi appena promossi in Serie A, dal momento che il segno 1 è quotato a 2,75, mentre poi si sale a quota 3,00 in caso di pareggio (segno X) e la vittoria esterna del Frosinone (segno 2) varrebbe 2,45 volte la posta in palio.



