Diretta Crotone Genoa/ Streaming video tv: delicato match per la salvezza (Serie A)

DIRETTA CROTONE GENOA: BALLARDINI RIUSCIRÀ A CONFERMARSI?

Crotone Genoa è in diretta dallo stadio Ezio Scida, alle ore 15:00 di domenica 31 gennaio: valida per la 20^ giornata di Serie A 2020-2021, rappresenta un delicato incrocio per la salvezza che però vede partire le due squadre con presupposti diversi. Gli squali credono ancora fermamente nella salvezza, ma avendo perso sul campo della Fiorentina sono rimasti ultimi in classifica e devono dunque sorpassare almeno tre squadre per centrare l’obiettivo. Qualche timido colpo lo hanno battuto: per ora comunque non è bastato, a differenza di quanto sta facendo il Grifone.

Davide Ballardini ha ancora una volta trasformato questa squadra, che con lui viaggia a medie europee: tre partite senza subire gol, l’ultima vittoria contro il Cagliari è stata fondamentale per allontanare la zona retrocessione e adesso bisogna continuare su questa falsariga, perché ovviamente il pericolo non è scongiurato. Aspettiamo quindi la diretta di Crotone Genoa, ma intanto possiamo provare a valutare in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco dello Scida, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA CROTONE GENOA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Genoa sarà disponibile per i soli abbonati al pacchetto Calcio della televisione satellitare: il canale cui fare riferimento in questo caso è Sky Sport 253, ovviamente a questo numero del decoder. In assenza di un televisore, come sempre, sarà possibile a questa partita anche attraverso il servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi: basterà attivare l’applicazione Sky Go, riservata ovviamente ai clienti, su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE GENOA

Out Rivière, Messias in dubbio: per Crotone Genoa Giovanni Stroppa ha qualche problema in attacco, qualora il brasiliano dovesse dare forfait sarebbe Siligardi ad affiancare Simy nel tandem offensivo. A centrocampo potremmo rivedere Benali a giostrare come mezzala, oppure regista basso con Zanellato a impostare la manovra; Vulic l’altro interno, l’ex Pedro Pereira e Reca voleranno invece sulle fasce laterali aiutando anche la difesa. Davanti a Cordaz, Marrone comanderà il reparto; Magallan e Golemic restano in ballottaggio con Luperto (non al top) e Djidji. Il Genoa è sempre senza Cristian Zapata, quindi Radovanovic verrà riproposto al centro della difesa: con lui Andrea Masiello e Criscito, il portiere sarà invece Perin. Sulle fasce dovrebbero essere confermati Zappacosta e Czyborra, il quale ha avuto un ottimo impatto sulla squadra (ha anche segnato alla Juventus in Coppa Italia); già determinante Strootman a centrocampo, Badelj comanderà il gioco e Zajc sarà l’altra mezzala di grande qualità. Davanti ormai le gerarchie sono stabilite: Destro, in un momento straordinario, farà la prima punta con Shomurodov al suo fianco.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Crotone Genoa, e allora andiamo subito a vedere quali siano le previsioni di questo bookmaker: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 3,00 volte la posta contro il valore di 2,45 che è stato posto sul segno 2, che identifica ovviamente l’eventualità del successo ospite. Il pareggio, ipotesi per la quale dovrete puntare sul segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,20 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.



