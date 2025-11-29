Diretta Crotone Giugliano, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Scida per la sedicesima giornata di Serie C 2025/2026, girone C.

DIRETTA CROTONE GIUGLIANO, RITROVARE IMMEDIATAMENTE LA VITTORIA

Alle ore 17:30 di sabato 29 novembre 2025 comincerà la diretta Crotone Giugliano. Presso lo Stadio Ezio Scida sia i padroni di casa che gli ospiti vorranno ritrovare il successo in questa sedicesima giornata del girone C della Serie C 2025/2026 dopo essere state entrambe sconfitte o in campionato o nella Coppa Italia di categoria.

I Pitagorici, battuti nel weekend per 2 a 0 dall’Audace Cerignola, si sono riscattati poi eliminando il Sorrento in trasferta per 3 a 1 negli ottavi di finale. I rossoblù sono ottavi in classifica con ventuno punti e dunque in zona playoff ma si sono fatti superare dalla Casertana, oltre ad esser stati staccati dal Casarano.

I calabresi aspirano a riprendersi la posizione che occupavano precedentemente e pure al Giugliano servirebbe rialzarsi al più presto possibile. I campani arrivano da tre battute d’arresto consecutive, due in Serie C ed uno in Coppa, dove sono stati eliminati dalla Ternana per 3 a 1 salutando così la competizione una volta per tutte.

I Tigrotti nelle ultime settimane sono stati sopraffatti proprio dall’Audace Cerignola e dal Casarano, finendo così a ridosso della zona retrocessione ad una sola lunghezza di distacco dal Latina, occupante la prima casella che decreta il passaggio dai playout per salvarsi. Il quindicesimo posto ottenuto con quindici punti non è sufficiente per rimanere tranquilli.

DIRETTA CROTONE GIUGLIANO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Dove vedere la diretta Crotone Giugliano? Gli interessati avranno modo di seguire il match in streaming su Sky oppure anche su Now TV con le applicazioni delle due piattaforme. Sempre Sky dovrebbe mandare in onda la sfida pure in televisione.

DIRETTA CROTONE GIUGLIANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Crotone Giugliano: sarà 4-2-3-1 di partenza per gli uomini di mister Longo che sceglierà di mandare in campo dall’inizio Merelli, Di Pasquale, Cargnelutti, Berra e Groppelli, Sandri e Vinicius, Zunno, Murano e Gomez oltre a Piovanello come unica punta. Modulo 3-4-3 invece per la squadra del tecnico Capuano con Bolletta, Laezza, Caldore e Del Fabro, Improta, Prezioso, Borello e La Vardera, Balde, Isaac Prado ed Esposito.

DIRETTA CROTONE GIUGLIANO, LE QUOTE

Le quote di Sisal per l’esito finale della diretta Crotone Giugliano: stando ai numeri forniti nei giorni antecedenti l’inizio dell’incontro, gli ospiti sembrano spacciati in partenza con il segno 2 quotato infatti a 6.00. I padroni di casa dovrebbero far loro la posta in palio in maniera abbastanza semplice ed è per questo che vengono dati vincenti a 1.50. Un’opzione alternativa riguarda il pareggio, con l’x pagato a 3.90.