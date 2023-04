DIRETTA/ Crotone Giugliano (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

DIRETTA CROTONE GIUGLIANO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta per iniziare la diretta di Crotone Giugliano, partita valevole per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie C, raggruppamento C. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare le statistiche che accompagnano questa partita che in termini di classifica è utile solo per gli ospiti. I calabresi padroni di casa, infatti, si presentano a questa sfida con settantasette punti (ventidue vittorie, undici pareggi e quattro sconfitte) con il secondo posto già in tasca.

Video/ Giugliano Potenza (3-2) gol e highlights: in rimonta! (Serie C)

Per il Giugliano, invece, quota quarantasei punti (undici vittorie, tredici pareggi e altrettante sconfitte) e piazzamento play-off ancora da conquistare. Un pareggio, infatti, potrebbe non bastare mentre in caso di successo i campani sarebbero nella post season. In termini di reti realizzate la situazione è molto simile: cinquantaquattro quelle siglate dai rossoblù, quattro in meno per gli ospiti. Sono, invece, trenta i gol subiti dal Crotone contro i cinquantotto del Giugliano. (Giulio Halasz)

Video/ Gelbison Crotone (0-2) gol e highlights: decidono Kargbo e Chiricò

DIRETTA CROTONE GIUGLIANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Giugliano non sarà trasmessa sui canali di Sky Sport, in quanto l’emittente non ha inserito la partita di Serie C Girone C nel suo palinsesto. È per questo motivo che la visione di Crotone Giugliano sarà disponibile esclusivamente in diretta streaming video per coloro che sono abbonati a Eleven Sports, che detiene i diritti di tutto il campionato. In alternativa, anche coloro che hanno sottoscritto un abbonamento a DAZN potranno usufruire dello spettacolo, in quanto le due piattaforme hanno stipulato in Italia un accordo di subdistribuzione. La visione sarà disponibile su tutti i dispositivi abilitati: Smart Tv, smartphone, tablet e computer.

DIRETTA/ Giugliano Potenza (risultato finale 3-2): la decide Rondinella

CROTONE GIUGLIANO: PADRONI DI CASA FAVORITI!

La diretta di Crotone Giugliano vedrà in campo una sola squadre che ha ancora un obiettivo da conquistare in questo campionato di Serie C Girone C. Arrivati all’ultima giornata, infatti, i calabresi sono ormai certi che disputeranno i play-off da seconda in classifica, dato l’ampio vantaggio maturato nelle scorse partite. Al contrario, i campani sono ancora a caccia di un posto nella griglia della fase extratime della stagione.

La vittoria maturata nello scorso turno contro il Potenza ha portato il Giugliano a quota 46 all’ottavo posto della classifica. Non è ancora detta però l’ultima parola. Alle spalle infatti ci sono ben quattro squadre (Taranto, Potenza, Virtus Francavilla e Juve Stabia) ad un solo punto di distanza, pronte ad approfittare di un passo falso per scavalcarlo. È obbligatorio, dunque, vincere. Anche il Crotone, reduce dal successo con la Gelbison, vuole però chiudere la fase regolamentare della stagione in bellezza.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE GIUGLIANO

Le probabili formazioni della diretta Crotone Giugliano rappresentano un po’ una incognita. I calabresi, infatti, in questo finale di campionato stanno facendo alcuni esperimenti in vista dei play-off. Il tecnico Zauli nello scorso turno ha riproposto la difesa a tre, che non si vedeva dal derby contro il Catanzaro. Non è chiaro se sarà deciso ad andare avanti su questa strada oppure se tornerà al consueto 4-2-3-1. Di certo c’è che i padroni di casa non devono fare i conti con nessuna squalifica, mentre sono da valutare le condizioni di Cuomo, che ha avuto un risentimento muscolare in settimana.

Gli ospiti invece dovranno fare a meno degli squalificati Lucas Felippe e Salvemini. Quest’ultima assenza soprattutto è un brutto colpo per l’allenatore Di Napoli, dato che il calciatore nelle ultime partite si era dimostrato molto utile in tandem con Sorrentino. Il tecnico dovrà dunque capire come colmare le lacune, consapevole dell’avversario ostico e dello stadio dal clima caldo in cui disputerà questo ultimo impegno di campionato.

QUOTE CROTONE GIUGLIANO

I bookmakers danno per scontata la vittoria dei rossoblù in virtù della classifica di Serie C Girone C. Le quote della diretta Crotone Giugliano, offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet, non lasciano molti dubbi. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è proposta a 1.52. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è pagato a 5.20. Il pari, con il segno X, si trova infine a 3.85.











© RIPRODUZIONE RISERVATA