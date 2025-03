DIRETTA CROTONE GIUGLIANO (RISULTATO 2-1): E’ INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il punteggio tra Crotone e Giugliano è sempre di 2 a 1. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato con gli ingressi di Nepi e Giorgione al posto di Padula e Peluso tra le file del Giugliano, sono i gialloblu a rendersi pericolosi con uno spunto interessante di De Rosa, contenuto in tuffo da Sassi al 52′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA / Caldiero Terme Renate (Risultato 0-1) Streaming video tv: si sblocca (Serie C gir A, 9 marzo 2025)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Crotone e Giugliano sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sul 2 a 1. I minuti scorrono sul cronometro ed i pitagorici raddoppiano subito al 17′ con la rete siglata da Gomez di testa su lancio di Vitale. I campani accorciano però il distacco al 28′ col gol di Padula, assistito da Valdesi, ma al 39′ rimangono in dieci per l’espulsione del portiere Russo ed Anacoura prende il posto di Njambé al 42′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Diretta/ Union Clodiense Virtus Verona (risultato 0-2) streaming video tv: ci prova Zigoni! (9 marzo 2025)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Calabria la partita tra Crotone e Giugliano è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 1 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa passano in vantaggio subito al 1′ con la rete segnata da Gomez, su assist di Silva. Lo stesso Gomez viene poi ammonito al 9′. Ecco le formazioni ufficiali: CROTONE (4-2-3-1) – Sassi; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli; Gallo, Vinicius; Silva, Gomez, Vitale; Murano. A disp.: Martino, D’Alterio, Piras, Oviszach, Stronati, Armini, Cantisani, Ricci, Cocetta, Rispoli, Schirò, Vilardi. All.: Longo. GIUGLIANO (4-3-3) – Russo; Valdesi, Solcia, Caldore, La Vardera; De Rosa, Celeghin, Peluso; Njambe, Padula, Del Sole. A disp.: Anacoura, Oyewale, Vallarelli, Giorgione, Masala, Minelli, Galletta, Baldé, Nuredini, D’Agostino, Nepi. All.: Bertotto. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Diretta/ Novara Giana Erminio (risultato 0-1) streaming video tv: Minelli salva i suoi! (9 marzo 2025)

Diretta Crotone Giugliano streaming video, dove seguire la partita

La diretta Crotone Giugliano sarà accessibile ai supporter delle due formazioni tramite i canali Sky Sport Calcio o Sky Sport (canale 254) o in alternativa si potrà vederla ovunque ci si trovi grazie alle piattaforme di diretta streaming video skyGo o NowTv.

Si comincia!

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Crotone Giugliano? Attacco molto più prolifico per la squadra ospite, il Giugliano, con una media di 2.61 gol segnati a partita, rispetto ai 1.96 del Crotone. Sul fronte difensivo, invece, il Crotone concede 1.36 gol a gara, una cifra inferiore rispetto ai 2.61 subiti dal Giugliano. Il Giugliano ha anche una percentuale di vittorie decisamente superiore, con il 46.43% rispetto al 10.71% del Crotone. Tuttavia, il Crotone è decisamente più forte per quanto riguarda il numero di partite con Over 1.5: ben il 96.43% delle sue partite vede almeno un gol, rispetto al 75% del Giugliano.

Il Giugliano mostra una performance più equilibrata in partite con almeno due gol (67.86% Over 2.5), mentre il Crotone ha una percentuale più bassa con il 32.14%. Entrambe le squadre registrano una percentuale elevata di partite con almeno un gol per parte (Entrambe goal), con il Crotone al 67.86% e il Giugliano al 57.14%. Dal punto di vista disciplinare, il Giugliano ha una media di cartellini gialli leggermente superiore (85 cartellini totali contro 77 del Crotone), ma entrambe le squadre sono abbastanza simili sotto questo aspetto. (agg. Gianmarco Mannara)

Crotone Giugliano, i rossoblù tornano in campo

La diretta Crotone Giugliano andrà in scena alle 17.30 e sarà valida per la trentesima giornata del girone C di Serie C, a scendere in campo saranno due squadre che hanno avuto un percorso simile in campionato con qualche alto e basso ma complessivamente positivo che gli ha permesso di essere stabilmente nella zona playoff, i padroni di casa infatti sono sesti in classifica con 46 punti ma sognano di poter migliorare il loro piazzamento in vista della fine della stagione, gli ospiti invece sono settimi con 44 punti e cercheranno di superare gli avversari.

Il Crotone si presenta alla partita dopo aver saltato la scorsa giornata per rinvio, mentre l’ultima gara affrontata lo ha visto vincere 2-0 contro il Monopoli, il Giugliano invece arriva dalla solida vittoria 3-1 contro il Turris in dieci uomini.

Formazioni Crotone Giugliano, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Crotone Giugliano i padroni di casa dovrebbero confermare il 3-5-2 del tecnico Emilio Longo dell’ultima partita con Sassi in porta, Di Pasquale, Cargnelutti e Guerini i tre difensori centrali, Silva e Vitale gli esterni con Gallo, Vinicius e Groppelli a completare il centrocampo, davanti coppia d’attacco formata da Murano e Gomez.

Gli ospiti potrebbero invece rispondere con il 4-4-2 del tecnico Valerio Bertotto con Anacoura tra i pali, Valdesi e Oyewale gli esterni bassi con Minelli e Caldore difensori centrali a completare il reparto, Peluso e Del Sole sulle fasce, Demirovic e De Rosa in mezzo al campo e attacco affidato alla coppia Nepi, D’Agostino.

Crotone Giugliano, quote e possibile esito finale

La diretta Crotone Giugliano è una sfida difficile da predire con sicurezza ma che dovrebbe regalare emozioni e un bello spettacolo con numerose occasioni da gol e ribaltamenti di fronte, a scontrarsi infatti sono due squadre ben allenate e che cercheranno a tutti i costi la vittoria per poter superare gli avversari sopra di loro in classifica.

Secondo bet365 ad essere favorita è la vittoria del Crotone a cui è stata data una quota di 1.57, la vittoria del Giugliano invece sembra poter essere più difficile e per questo quotata 4.75, mentre il pareggio tra le due è dato a 3.70.