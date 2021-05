Diretta Crotone Inter/ Streaming video tv: scudetto per i nerazzurri? (Serie A)

DIRETTA CROTONE INTER: LO SCUDETTO A UN PASSO!

Crotone Inter sarà in diretta alle ore 18:00 di sabato 1 maggio, presso lo stadio Scida: si gioca per la 34^ giornata nel campionato di Serie A 2020-2021, ed è la partita che può consegnare lo scudetto ai nerazzurri ma anche sancire l’aritmetica retrocessione degli squali. In caso di sconfitta il Crotone saluterà definitivamente il massimo campionato: non servirà la pirotecnica vittoria di Parma, se non altro si è intravisto lo spirito combattivo di una squadra che però ha fatto meno di 20 punti e non è mai stata in corsa per salvarsi.

L’Inter sarà campione d’Italia con una vittoria, se l’Atalanta non farà lo stesso domani; il pareggio basterebbe solo qualora la Dea e il Milan dovessero mancare il successo. Calcoli a parte, i nerazzurri sanno di aver ormai raggiunto il traguardo e si tratta solo di stabilire il momento ufficiale; stanca e in calo nelle ultime uscite, ha comunque continuato a fare punti evitando di rendere il compito più complicato. Vedremo cosa succederà nella diretta di Crotone Inter, intanto proviamo a valutare le probabili formazioni della partita.

DIRETTA CROTONE INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Inter sarà un’esclusiva riservata agli abbonati alla televisione satellitare, perché la sfida di Serie A sarà trasmessa soltanto da questa emittente. Di conseguenza, i clienti potranno accedere al decoder di Sky per le immagini del match, oppure usufruire del servizio di diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE INTER

Serse Cosmi perde Di Carmine per Crotone Inter, ma in ogni caso i titolari in attacco sarebbero stati Ounas e Simy; non cambia il tecnico perugino che dovrebbe schierare ancora il 3-4-1-2, dunque con Junior Messias da trequartista e un centrocampo nel quale i favoriti sono Cigarini e Zanellato, lasciando invece a Salvatore Molina e Reca il compito di correre sulle fasce laterali. In difesa Magallan, Golemic e Djidji partono in vantaggio su Luperto che comunque se la gioca, il portiere sarà il veterano e capitano Cordaz. Non cambia Antonio Conte, che ovviamente lo scudetto se lo vuole prendere con i suoi titolari: certo Alexis Sanchez potrebbe giocare inizialmente per Lautaro Martinez – conferma invece per Romelu Lukaku – e tra Darmian e Perisic è ballottaggio con anche Ashley Young coinvolto, ma verosimilmente nel 3-5-2 del salentino ci saranno poche sorprese. Handanovic tra i pali, Skriniar e Alessandro Bastoni ai lati di De Vrij nel terzetto difensivo, Hakimi l’esterno destro ad affiancare la regia di Brozovic e le due mezzali Eriksen e Barella, considerato che Arturo Vidal non è al top della condizione.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Crotone Inter abbiamo a disposizione le quote ufficiali che sono state fornite dall’agenzia Snai, per cui andiamo subito a vedere cosa ci dicono. La squadra favorita è ovviamente quella ospite, con un valore di 1,22 volte la puntata sul segno 2 che identifica la sua vittoria; l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 6,50 volte l’importo investito mentre il segno 1, per il successo degli squali, porta in dote una vincita che ammonta a 12,00 volte quanto avrete messo sul piatto.



