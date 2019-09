Diretta Crotone Juve Stabia/ Streaming video DAZN: Vespe in difficoltà (Serie B)

Crotone Juve Stabia, che è in diretta dallo stadio Scida, va in scena alle ore 21:00 di martedì 24 settembre: il turno infrasettimanale della Serie B 2019-2020 vale per la quinta giornata, e questa partita rappresenta già un delicato incrocio per la salvezza. Il Crotone, attualmente a 5 punti con un onesto ruolino di marcia (una vittoria, due pareggi ed una sconfitta) affronta la Juve Stabia che langue in penultima posizione con un solo punto all’attivo maturato nella terza di campionato grazie allo 0-0 strappato a Perugia. I quattro punti che separano le due squadre sono la spia di due organici costruiti con ambizioni differenti; nato per puntare alle zone alte di classifica il Crotone si trova di fronte una compagine che, dopo un’estate travagliata da guai finanziari e societari, mostra ambizioni esclusivamente legate al mantenimento della categoria recentemente conquistata. Il Crotone si presenta al match infrasettimanale reduce dalla cocente sconfitta di Cremona nonostante un gioco corale di discreto livello mentre la Juve Stabia cerca di dimenticare in fretta l’umiliante “manita” subita in casa dall’Ascoli (1-5 il risultato finale) nonoste le numerosi azioni da goal prodotte ma non concretizzate per la scarsa lucidità espressa sotto porta.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Juve Stabia non sarà trasmessa sui canali della televisione tradizionale: questa partita infatti, come le altre di Serie B, sarà infatti un’esclusiva della piattaforma DAZN e si potrà dunque seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone con il servizio di diretta streaming video. Da qualche giorno inoltre gli abbonati Sky – in maniera gratuita per chi abbia sottoscritto l’abbonamento da almeno tre anni – avranno a disposizione il canale DAZN1 (numero 209 del decoder) per avere accesso alla programmazione del portale.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE JUVE STABIA

Il Crotone dovrebbe presentarsi in campo con il consueto 3-5-2 non troppo diverso dall’ultimo incontro. A difendere la porta la certezza Cordaz a cui si affiancheranno Cordaz; Golemic, Marrone, Gigliotti; Molina, Benali, Barberis Zanellato, Mazzotta, Vido e Simy con il probabile ingresso nel corso del match della stella Maxi Lopez arrivato in Calabria recentemente. La Juve Stabia, nonostante più di una perplessità sulle incertezze evidenziate in porta sabato scorso dal portiere Branduani (si sono fatte insistente nelle ultime ore un interesse per lo svincolato Sorrentino) si dovrebbe schierare con il canonico 4-3-3 (Branduani; Vitiello, Tonucci, Troest, Germoni; Caló, Carlini, Di Gennaro; Elia, Cisse, Canotto.) tanto caro al mister Caserta. Nell’attesa dell’ingresso a tempio pieno di Maxi Lopez per il Crotone, la Juve Stabia scommette in un pronto riscatto delle punte Canotto e Cissè rimasti all’asciutto nello scorso incontro e ingenui per le molteplici occasioni gettate al vento.

QUOTE E PRONOSTICO

Le ultime quote disponibili per Crotone Juve Stabia danno nettamente favorito per l’esito finale il Crotone ( 1.83 per SNAI e 1.85 per BIWIN) mentre il pareggio è a 3.25 e 3.40. Ritenuta meno probabile la vittoria esterna della Juve Stabia viene pagata 4.50 da entrambe le case da gioco. Le ultime dichiarazioni di Giovanni Stroppa nel post partita di Cremona rimandano ad un incidente di percorso con grande entusiasmo in formazione pronta per un pronto rilancio mentre Fabio Caserta (mister della Juve Stabia) ha giustamente rimarcato i progressi registrati dalla propria squadra in quella che è stata definita la miglior prestazione nonostante la cocente sconfitta. L’ultima parola, ora, spetta al rettangolo di gioco.



