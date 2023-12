DIRETTA/ Crotone Juve Stabia video streaming tv: calabresi ok nei precedenti (Serie C, oggi 9 dicembre 2023)

DIRETTA CROTONE JUVE STABIA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Crotone Juve Stabia è decisamente una delle più importanti di questo turno. In attesa del fischio da parte del direttore di gara dimostriamo i precedenti giocati tra queste due formazioni che nel corso della propria storia si sono ritrovate l’una contro l’altra in ben 26 occasioni. L’ago della bilancia vede al momento i pareggi risultare di più rispetto alle vittorie di entrambe le squadre. Con 11 pareggi, nove vittoria per il Crotone e sei successi per la Juve Stabia vedo formazioni hanno trovato rispettivamente 35 e 31 gol. La prima volta si sono ritrovate è una contro l’altro bisogna tornare indietro nel tempo alle 10 dicembre 1972. Vittoria che non arrivo in quanto risultato fu di pareggio.

Il successo di una delle due squadre avviene soltanto il 16 settembre 1973 con la vittoria in trasferta con il risultato di 1-3. La prima vittoria della Juve Stabia avviene il 27 settembre 1987 nella sfida giocata in casa delle vespe. Da segnalare c’è sicuramente quella di scena in serie B il 15 febbraio 2020, terminata con il risultato di 3-2 per la formazione giallo blu grazie le reti firmate da Forte, Calò e Addae. Per i rossoblù reti firmate da Armenteros e Benali. L’ultima sfida tra queste due squadre risulta essere quella del 1 febbraio di quest’anno con la vittoria in trasferta dei calabresi con il risultato di 1-2. Gol realizzati da Chiricò e Cernigoi. (Marco Genduso)

DIRETTA CROTONE JUVE STABIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Juve Stabia sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Crotone Juve Stabia in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Crotone Juve Stabia, in diretta dallo stadio Ezio Scida della città calabrese, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 18.30 di stasera, sabato 9 dicembre 2023, perché sarà un match intrigante della diciassettesima giornata del girone C di Serie C. Le aspettative sono alte verso la diretta di Crotone Juve Stabia e basta uno sguardo alla classifica per capire il perché, dal momento che la Juve Stabia con 35 punti è la capolista dopo le precedenti sedici giornate, mentre il Crotone a quota 28 è una delle inseguitrici che può ancora puntare al primo posto in questo campionato.

Naturalmente però questa è una partita da vincere per accorciare le distanze dal punto di vista del Crotone, che arriva dal prezioso successo esterno per 0-2 sul campo del Brindisi. Dall’altra parte, per le Vespe questa potrebbe essere l’occasione per eliminare in modo praticamente definitivo una rivale dalla corsa al primo posto, per la Juve Stabia il morale è alto dopo la vittoria per 1-0 nel derby campano con il Benevento di domenica scorsa. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per il big-match di questa giornata: che cosa ci dirà la diretta di Crotone Juve Stabia?

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE JUVE STABIA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Crotone Juve Stabia. Lamberto Zauli potrebbe schierare i padroni di casa calabresi secondo il modulo 3-5-2, con questi possibili undici titolari: Dini in porta; la difesa a tre formata da Papini, Loiacono e Crialese; a centrocampo ecco invece una folta linea a cinque, nella quale potrebbero essere titolari Bruzzaniti, Petriccione, Vinicius, D’Ursi e Giron; infine, la coppia d’attacco titolare del Crotone potrebbe vedere in campo Vuthaj e Gomez.

Modulo 4-3-2-1 invece per la Juve Stabia di mister Guido Pagliuca, che deve fare a meno dello squalificato Piscopo: indichiamo innanzitutto il portiere Thiam e davanti a lui la difesa a quattro formata da Andreoni, Bellich, Bachini e Mignanelli; a centrocampo ecco invece il terzetto formato da Buglio, Leone e Meli, infine nel reparto offensivo delle Vespe potremmo trovare Folino e Romeo sulla trequarti, a supporto del centravanti Candellone.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, diamo uno sguardo anche alle quote per il pronostico sulla diretta di Crotone Juve Stabia. L’agenzia Bwin vede leggermente favoriti i padroni di casa, con il segno 1 quotato a 2,30; il pronostico comunque è molto equilibrato, tanto che poi si sale a 2,90 volte la posta in palio sia per il segno X in caso di pareggio, sia per il segno 2 qualora fosse la Juve Stabia a vincere questa sera.

