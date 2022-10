Diretta/ Crotone Juve Stabia streaming video tv: squali al comando (Serie C)

DIRETTA CROTONE JUVE STABIA: FACILE PER I CALABRESI!

Crotone Juve Stabia, in diretta sabato 24 settembre 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Ezio Scida di Crotone, sarà una sfida valida per la 6^ giornata del campionato di Serie C. Squali al comando della classifica del girone C anche se, dopo 4 vittorie consecutive, il Crotone ha dovuto frenare per la prima volta in campionato nello scorso weekend, fermato sul pari sul campo del Potenza, dividendo ora il primato in graduatoria con il Catanzaro a quota 13 punti.

Per i calabresi sarà un esame importante quello contro la Juve Stabia che sta vivendo a sua volta un momento positivo, anche se dopo 2 vittorie consecutive le Vespe hanno dovuto frenare il loro cammino, pareggiando in casa senza reti contro la Viterbese. Al 24 settembre 2019 risale l’ultimo precedente a Crotone tra le due squadre, vinsero 2-0 i calabresi nell’occasione, mentre in 20 precedenti complessivi di campionato dal 1948 ad oggi mai la Juve Stabia è riuscita ad espugnare il campo dei pitagorici.

CROTONE JUVE STABIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Juve Stabia è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 251 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE JUVE STABIA

Le probabili formazioni della diretta Crotone Juve Stabia, match che andrà in scena allo stadio Ezio Scida di Crotone. Per il Crotone, Franco Lerda schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Branduani; Calapai, Golemic, Cuomo, Giron; Awua, Petriccione, Tribuzzi; Chiricò, Gomez, Cargbo. Risponderà la Juve Stabia allenata da Leonardo Colucci con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Barosi, Maggioni, Caldore, Cinaglia, Dell’Orfanello, Altobelli, Berardocco, Ricci, Scaccabarozzi, Pandolfi, Bentivegna.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CROTONE JUVE STABIA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Crotone Juve Stabia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Crotone con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo della Juve Stabia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.











